Governo di parola, si lavora per riportare Chico Forti in Italia – IL VIDEO

Il Governo attuale lavora da tempo a pieno ritmo per riportare Chico Forti in Italia: lo si era ribadito a settembre (QUI link 1 – QUI link 2) e anche la scorsa settimana (QUI link).

Sono passati quasi due anni e mezzo da quando l’ex ministro degli esteri Luigi di Maio aveva affermato che Chico Forti sarebbe stato estradato in Italia dopo pochi giorni. Purtroppo le parole e le promesse di Di Maio sono rimaste tali.

Nonostante questo però la famiglia Forti continua a sperare e a lottare per il trasferimento di Chico Forti in Italia. Sabato in Piazza Duomo è stato organizzato uno dei tanti momenti di sensibilizzazione e di ritrovo per il nostro conterraneo. A partire dalle 12:30 è stato allestito in Piazza Duomo un gazebo del Comitato “Una chance per Chico”. (clicca qui per vedere il video degli auguri a Chico Forti)

Il Comitato è stato ospitato dall’organizzazione della corsa dei Babbi Natale, la “Trento Christmas Run“, che è iniziata alle 14:30.

Amici e persone che appoggiano Chico ed il suo ritorno in Italia si sono ritrovate per mandare anche un augurio a Chico, che ancora si trova bloccato negli USA. (clicca qui per vedere il video degli auguri a Chico Forti)

Ad attendere Chico chi sono mamma Maria (94 anni), lo zio Gianni, che proprio una settimana fa tesseva le lodi dell’attuale governo: “Il nuovo governo si sta spendendo per superare gli ostacoli che ancora frenano il rientro di Chico. Io sono molto fiducioso. Purtroppo i tempi li decidono gli americani. Speriamo che questa sia la volta buona, e che questo sia l’ultimo Natale di Chico in America.”

“Le tempistiche, quindi, ancora una volta non sono chiare. Ad un certo punto ho pensato che Chico fosse con un piede fuori dal carcere e dall’America, oggi invece ho la certezza che è ancora dentro con tutti e due i piedi. Giorgia Meloni sta lavorando in silenzio perché preferisce i fatti concreti alle parole e agli annunci che poi alla fine non si traducono in nulla” – Conclude Gianni Forti

Chico si trova in carcere negli USA da oltre 20 anni, condannato per un omicidio che lui ha ripetutamente dichiarato di non aver commesso.

Le zone d’ombra intorno alla situazione di Chico sono numerose, a partire dal trattamento che gli era stato riservato dalla polizia americana nel momento dell’arresto e del primo interrogatorio nel 1998.

Nel 2000 la condanna: ergastolo senza la possibilità di liberazione condizionale.

Il suo caso è uno dei più controversi e discussi: nel 2020 era uscito un fumetto che trattava della vicenda (QUI link) e, sempre nel 2020, anche Bradley Pike (fratello della vittima Dale Pike) aveva scritto una mail al governatore della Florida Roy de Santis (QUI link) in cui chiedeva il rilascio immediato di Chico: “Sono fermamente convinto che il signor Forti sia innocente del crimine per il quale è stato ingiustamente detenuto per 20 anni”.

Ora si continua a sperare: se tutto andasse bene, nel 2023 Chico potrebbe fare ritorno in Italia, dove dovrebbe essere da molti anni.

