Film a luci rosse in stazione e sul treno di Trenitalia

A scoprire il film a luci rosse girato da una coppia di amatori è stato il gruppo di facebook «Bus En Trentin, By Renè».

Il film porno è stato diffuso ed è presente tutt’ora sulla piattaforma «Solo Porno Italiani» e può essere visto da chiunque.

Le scene sono assolutamente tabù per i minori. Il film inizia presso la stazione di Caldonazzo per poi continuare, con scene molto spinte, su una delle carrozze del Treno di Trenitalia a pochi metri da alcuni clienti beatamente seduti che pare non si accorgano di nulla.

Per l’apoteosi finale la coppia, probabilmente del posto, ha scelto la ciclabile tra Borgo e Castelnuovo a poche centinaia di metri dal bicigril di Castelnuovo

Per le scene naturalmente via libera su tutto, ognuno è libero di vivere il sesso come meglio crede, per quanto riguarda le riprese in luogo pubblico c’è il rischio di una bella denuncia. Cè da chiedersi se per la Trenitalia il video rappresenti una pubblicità negativa o positiva. Non si mai infatti, in un mondo alla rovescia….

