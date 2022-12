Esercitazione dei Vigili del Fuoco al lago di Fedaia

Pubblicità

Il lago di Fedaia è stato teatro, nel pomeriggio di sabato 18 dicembre 2022, di un’esercitazione che ha visto protagonista la squadra di soccorso fluviale della Val di Fassa.

“Sono 25 – spiega l’ispettore dell’unione distrettuale della Val di Fassa, Alessandro Pellegrin – i vigili del fuoco volontari che fanno parte della squadra e che in occasione della manovra hanno potuto addestrarsi e testare gli idrocostumi in presenza di ghiaccio e di temperature ampiamente sotto lo zero. Condizioni e scenari estremi nel quale i vigili del fuoco volontari fassani si trovano talvolta a dover operare.“

Un ‘esperienza formativa importante ed essenziale per preparare al meglio i soccorritori in regione.

