Doveva scontare due anni di carcere, arrestata 24 enne a Lavis

La costante vigile presenza dell’Arma di Trento, rafforzata – come noto – in questo periodo Festivo da militari provenienti da altre Compagnie e dalla collaborazione continua con la Polizia Locale, ha permesso di mettere a segno un altro “colpo”, ovvero l’arresto di una donna classe 1998, proveniente dal Lazio, già nota alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, poiché ricercata per furto.

In particolare, la sera di sabato 17 dicembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, nell’ambito dell’attento controllo del territorio quotidianamente svolto e rivolto alla prevenzione – considerato l’orario – dei furti in abitazione, hanno avuto modo di individuare la donna mentre si aggirava in via Rosmini di Lavis: subito sottoposta a controllo, è emerso che la stessa era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dovendo scontare la pena di 2 anni e 10 mesi di detenzione per aver commesso reati contro il patrimonio.

L’arrestata è stata così condotta presso il carcere di Trento.

