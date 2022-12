Dalla classe a OnlyFans: è giusto perdere il lavoro a causa della vita privata?

Pubblicità

Negli ultimi due anni, la piattaforma OnlyFans ha avuto una crescita esponenziale. Complice la pandemia di Covid-19, sempre più persone hanno deciso di buttarsi a tempo pieno o per arrotondare su questa piattaforma.

Ovviamente guadagnare non è semplice, ma lavorandoci su, si riescono a portare a casa anche cifre interessanti.

Nel solo 2020, il sito contava circa 200 mila nuovi accessi ogni 24 ore, per oltre un milione e mezzo di creators tra il 2019 ed il 2021. Il fatturato attuale? Circa 2,5 milioni di dollari all’anno.

La piattaforma è riservata agli over 18, ma i contenuti variano sì da quelli per maggiorenni, ma anche a fitness, cucina e hobbistica. Fondamentalmente, su “OF” si può trattare di qualsiasi argomento senza censure, cosa che ha ovviamente favorito la pubblicazione per maggiorenni.

In Scozia, in una scuola di Glasgow, un’insegnante ha di recente perso il posto di lavoro dopo che è stata scovata dagli studenti e dai loro genitori sulla sopracitata piattaforma. La docente – sul web – ha poi dichiarato di aver iniziato ad utilizza la piattaforma per guadagnare abbastanza da pagare le cure al figlio 11 enne, malato.

E come si permette, di fatto, la gente a giudicare? Viviamo in un mondo dove la vita costa molto e di certo se si può arrotondare legalmente e senza fare nulla di male… perché qualcuno dovrebbe venire discriminato per questo? Se non si guadagna abbastanza con un lavoro a contratto, perché non si dovrebbe cercare di arrotondare autonomamente? Le spese mediche vanno pagate, in qualche modo.

E in fin dei conti, se dei ragazzi del liceo e dei genitori l’hanno trovata su OF, forse è perché usavano loro stessi la piattaforma. Vero che un’insegnante deve essere un modello per gli studenti, ma di fatto non dovrebbe essere tenuta a farlo fuori dal proprio orario di lavoro. Si tratta pur sempre di un lavoro e non di una “maschera” o di un “ruolo” da interpretare 24 ore su 24.

La donna – che di anni ne ha 33 – è stata, tuttavia, lasciata sola, perché la scuola non ha perso tempo e l’ha subito costretta a rassegnare le dimissioni dopo che alcune foto (prese ovviamente dal suo OF nonostante la piattaforma lo vieti) hanno iniziato a circolare tra gli alunni.

Fondamentalmente, la scuola ha detto di avere una policy secondo la quale avere un’attività di questo tipo va a gettare un’ombra sull’ambiente scolastico e sulla serietà dell’istituto.

Ma perché la 33 enne avrebbe dovuto iscriversi a OF? Secondo quanto riportato da un video postato dalla pagina Facebook Glasgow Live, la donna aveva dovuto prendere un periodo di pausa dalla scuola per seguire il figlio malato e la scuola non le aveva pagato quello periodo. Di conseguenza, l’apertura di un profilo su OnlyFans era stata una scelta dettata dalla necessità di recuperare soldi in breve tempo e non è di certo stata un vezzo.

Sulla questione si è aperto un divario: alcuni danno ragione alla scuola, altri danno ragione alla docente. In fin dei conti, si sente parlare spesso di persone di potere che agiscono in modo poco etico o comunque contro delle regole più o meno scritte, eppure questi non vengono obbligati a rassegnare le dimissioni in breve tempo. Perché per una docente dovrebbe essere diverso? E, inoltre, viene anche da chiedersi: e se si fosse trattato di un insegnante uomo, sarebbe stato trattato allo stesso modo o diversamente?