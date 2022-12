“Cori di montagna al di qua e al di là del mare”: a Sfruz un concerto di Natale speciale

“Cori di montagna al di qua e al di là del mare”: si intitola così il concerto di Natale organizzato dal Comune di Sfruz in collaborazione con l’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero.

L’appuntamento è per domani sera, martedì 20 dicembre alle 20.30, nella sala polifunzionale.

Nella meravigliosa cornice del piccolo paese d’Anaunia saranno i canti dei cori trentini Carè Alto e Maddalene e del brasiliano Citavi che intratterranno il pubblico in una serata che unirà i trentini al di qua e al di là del mare.

Un percorso musicale che si farà portatore di un importante messaggio di pace e fratellanza. L’evento è un augurio a riscoprire il vero significato del Natale anche attraverso la musica.

«Questo concerto natalizio vedrà protagonisti tre cori di montagna che ci allieteranno con i canti legati alla nostra tradizione, alla montagna – commenta il sindaco di Sfruz Andrea Biasi –. I cori rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale, storico, artistico e identitario del nostro Trentino: è nostro compito sostenerli e valorizzarli sempre più. Grazie al Coro Maddalene di Revò e al coro brasiliano Citavi per voler condividere con il Comune di Sfruz e con l’Unione delle famiglie trentine all’estero questo importante scambio musicale e culturale. Sono poi particolarmente felice di poter riabbracciare come comunità gli amici del coro Carè Alto. Lo scambio culturale che il Comune di Sfruz ha sviluppato negli anni con il coro e il Comune di Porte di Rendena è oggi più forte che mai. Vi invito a partecipare – conclude il sindaco – sarà anche il momento per scambiarci gli auguri natalizi».

«Eventi come questi – afferma Mauro Verones, presidente dell’Unione Famiglie Trentine all’estero – dimostrano che la musica è sempre un momento di unione e fraternità che accorcia le distanze e crea armonia. Le parole delle canzoni di montagna esprimono spesso un senso di appartenenza alla propria terra e alle proprie origini».

