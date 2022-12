Comune di Trento: procedimenti amministrativi, rispettati i tempi nell’85,6 per cento dei casi

Pubblicità

Sanate molte anomalie grazie alla riorganizzazione e alla semplificazione. Restano le criticità per quanto riguarda il servizio Edilizia privata che ha dovuto smaltire l’arretrato lasciato dalla pandemia e ha riscontrato un aumento significativo del numero di pratiche a causa del bonus 110% sulle ristrutturazioni.

Confortanti i dati 2022: delle 256 domande pervenute, 123 sono state chiuse con un tempo medio di 80 giorni. Smaltite altre 176 pratiche arretrate.

Nel corso del 2021, l’85,6 per cento delle diverse tipologie di procedimento amministrativo (209 in totale) ha sempre rispettato i tempi per la conclusione previsti dalla legge, dai regolamenti o dall’Amministrazione comunale. Per esempio tutte le gare – sia ad evidenza pubblica (8) sia i confronti concorrenziali (68) – per l’affidamento di lavori o forniture o pubblici servizi di competenza del Servizio Appalti hanno ampiamente rispettato i termini di conclusione.

Lo stesso è avvenuto per le 3427 richieste di autorizzazione di accesso o sosta nella Ztl (termine massimo, 10 giorni, tempo medio effettivo 1 giorno) o per le 407 concessioni di occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici e attività commerciali (termine massimo 60 giorni, tempo medio di 16 giorni) o per le 952 domande di accesso documentale (termine massimo 30 giorni, tempo medio 7 giorni) di competenza del Corpo di Polizia locale.

In 30 tipologie di procedimento amministrativo (pari al 14,35 per cento su un totale di 209), sono state invece individuate delle anomalie per quanto riguarda il rispetto dei termini. La percentuale dei procedimenti in cui sono state riscontrate è diminuita rispetto al 2020 (quando il dato era pari al 16,01 per cento) grazie all’avvio di azioni di miglioramento valutate in modo congiunto da direttrice generale, segretaria generale e dalla dirigenza delle strutture comunali competenti. In alcuni casi i risultati sono evidenti.

Per esempio: nel 2020 le autorizzazioni all’installazione di pubblicità temporanee nel 75 per cento dei casi non rispettavano i tempi, mentre nel 2021 tutti i 30 procedimenti si sono conclusi nei termini. Alcune anomalie sono emerse solo nel 2021 a causa di situazioni contingenti: è il caso delle concessioni per mercati o posteggi isolati di competenza del Servizio Sviluppo economico studi e statistica (oggi Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita), che nel 2021 hanno sforato i termini massimi di conclusione 95 volte su cento.

L’anomalia è dovuta al fatto che tutte le oltre mille concessioni erano in scadenza, da qui l’impossibilità per gli uffici di rispettare i termini.

Un capitolo a parte è quello riguardante il Servizio Edilizia privata che nel 2021 ha registrato anomalie riguardo a molti procedimenti, dai rilasci dei permessi di costruire alle autorizzazioni paesaggistiche.

Per il Servizio Edilizia privata erano già state previste alcune iniziative di riorganizzazione e semplificazione, per esempio la creazione di unità operative specializzate nella gestione di tipologie omogenee di pratiche e la messa a punto di un format per uniformare le modalità di istruttoria. Per il 2022 era stato programmato, inoltre, un piano di rientro dell’arretrato.

Le azioni di miglioramento avviate nel 2021 non sempre hanno avuto buon esito per diversi motivi: a causa dell’arretrato accumulato negli anni precedenti che si è aggravato nel periodo emergenziale della pandemia e a causa dell’aumento delle pratiche legate al bonus 110 per cento sulle riqualificazioni sismiche ed energetiche. Dunque la valutazione dell’efficacia delle iniziative intraprese andrà fatta sui dati 2022.

Dai primi numeri esaminati, emerge comunque un trend in miglioramento: per esempio, per quanto riguarda i tempi relativi alla sola tipologia di permessi di costruire ordinari che nel report 2021 registrano un netto peggioramento (da 103 a 207 giorni), la situazione 2022 evidenzia un notevole smaltimento dell’arretrato: infatti, dei 153 permessi ordinari chiusi, 111 (vale a dire il 72%) si riferiscono a domande presentate negli anni precedenti, come previsto dagli obiettivi di recupero.

Se consideriamo la categoria più generale dei permessi di costruire (ordinari, asseverati, convenzionati etc), nel corso del 2022 alla data odierna sono pervenute 256 domande. Di queste ne sono state chiuse 123 (48%) con un tempo medio di 80 giorni.

Nel corso del 2022 sono state inoltre chiuse 176 pratiche relative a domande di permessi di costruire pervenute negli anni precedenti. In totale i pdc chiusi nel 2022 sono 299 (123 + 176). Non considerando gli arretrati, il numero delle pratiche chiuse nell’anno (299) è dunque superiore a quello della domande presentate nell’anno (256).

Il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è un adempimento previsto dalla legge, dal piano nazionale e comunale anticorruzione e dal piano esecutivo di gestione. I risultati del monitoraggio sono pubblicati integralmente sul sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente.

