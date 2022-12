Borgo, polemiche per l’invito del sindaco Enrico Galvan. «Politiche sbagliate, centro ormai in agonia»

Pubblicità

L’appello arriva dal primo cittadino Enrico Galvan, “ultimi giorni di acquisti prima di Natale e a Borgo Valsugana puoi trovare il regalo migliore, sosteniamo le nostre attività !”.

Un’ invito quello di Galvan, che ricopre anche il ruolo di presidente della Comunità di Valle Valsugana e Tesino, per cercare di dare “linfa” alle attività di Borgo che come dichiarato “stanno facendo il possibile per sopravvivere, quindi meno commenti negativi e più acquisti nelle possibilità di ognuno”.

L’appello però ha scatenato svariati commenti, e non tutti positivi, sul profilo Facebook del primo cittadino.

Borgo Valsugana ormai da anni soffre di mancanza di parcheggi e di altre criticità e promesse elettorali mai mantenute ad iniziare dalla revisione del PRG del centro storico punto cardine per il rilancio che dopo 15 anni di amministrazione Dalledonne (due legislature) Galvan (una legislatura tutt’ora incorso) si deve ancora vedere.

Singolare il commento di un’ utente che riassume il tutto in poche righe: “Se siamo arrivati a questo punto significa che le politiche adottate erano e sono sbagliate. Il centro ormai è in agonia per aumenti e concorrenza delle zone commerciali. Forse costruire ha aiutato certi ma ha inginocchiato altri. Le nostre attività andavano difese e sostenute anno dopo anno e non dieci giorni prima di Natale”.

Il centro storico di Borgo Valsugana nel 2023 vedrà abbassarsi altre due serrande, lo storico negozio Cicli Debortoli per pensionamento e la chiusura del punto vendita Montura. Su quest’ultima chiusura il nostro giornale aveva già lanciato un allarme diffondendo un articolo (leggi qui)

A questi due si aggiungono la chiusura dello scorso mese di Calzature 4 Esse di Franco Bertagnoni per il trasferimento definitivo nell’altro punto vendita di Castello Tesino.

Una caporetto commerciale quindi per Borgo Valsugana e per la sua amministrazione fin qui incapace di trovare soluzioni di ampio respiro per il centro storico del paese ormai destinato ad estinguersi dal punto di vista commerciale.

Come se non bastasse registriamo anche le dimissioni dalla Pro Loco di Borgo Valsugana della presidente Anna Filomena Passerella che sono state fatte passare in sordina, a conferma del grosso malumore che campeggia nel capoluogo della Bassa Valsugana.

