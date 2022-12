Anche Novella è “cardioprotetto”: 8 nuovi defibrillatori, 65 persone abilitate a utilizzarli

Pubblicità

«Abbiamo deciso di dotare il nostro Comune di 8 nuovi defibrillatori e di consegnarli ai Corpi dei Vigili del Fuoco che ne erano sprovvisti, quindi a quelli di Cagnò, Romallo e Brez, e alle Forze dell’Ordine. Gli altri verranno posizionati in punti sensibili del territorio, dove ci sono i campetti e si pratica quindi attività motoria».

Con queste parole il sindaco di Novella Donato Preti ha introdotto la serata ospitata all’ex municipio di Cagnò che ha visto la consegna da parte dell’amministrazione comunale dei defibrillatori ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, nonché dei diplomi ai 65 cittadini che hanno seguito l’apposito corso e sono quindi abilitati all’utilizzo di questi importantissimi apparecchi salvavita.

Il primo cittadino, affiancato dall’assessore Fausto Garbato che ha curato l’iniziativa, ha affidato nelle mani dei comandanti dei pompieri i dispositivi acquistati.

Poter disporre dei defibrillatori è certamente un passaggio fondamentale, ma non sufficiente, da solo, ad accrescere le probabilità di sopravvivenza di chi viene colpito da arresto cardiaco. «Oltre a mettere a disposizione i dispositivi, l’obiettivo di questo progetto era anche quello di formare quante più persone possibili al loro utilizzo – ha aggiunto Preti –. Abbiamo quindi finanziato l’apposito corso, che ha visto 65 persone formate all’uso del defibrillatore».

A tutti gli abilitati è stato dunque consegnato l’attestato. «Per noi è un motivo d’orgoglio avere così tanti cittadini formati – ha commentato il sindaco –. Speriamo naturalmente di non dover far uso dei defibrillatori, ma, in caso di emergenza, il fatto di poter contare su tante persone pronte all’intervento ci rende più sicuri».

Al termine della breve cerimonia, spazio quindi a un momento conviviale per un brindisi in compagnia e per scambiarsi gli auguri di Natale di nuovo anno sereno.