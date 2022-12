Vela: ritrovato un camoscio con la testa mozzata

Pubblicità

Macabro ritrovamento ieri in località Vela a Trento. Poco dopo la parete rocciosa lungo la strada ora interdetta alle automobili è stato ritrovato il corpo di un Camoscio con la testa mozzata.

Sul posto è intervenuta la forestale che ha ricostruito quello che potrebbe essere successo. L’animale con molta probabilità è caduto dall’alto sfracellandosi contro la roccia per poi cadere al suolo.

Qualcuno poi ha ritrovato la carcassa dell’animale e ha pensato bene ti tagliargli la testa per portarsi a casa come trofeo le sue corna. Sul posto non è stato ritrovato nulla che possa far pensare a qualche rito particolare.

