Si preparavano a colpire: denunciati ed espulsi 4 croati a bordo di un camper in via Fersina

In considerazione di una recente recrudescente escalation di furti in abitazione registrati nell’ultimo periodo, personale della Squadra Mobile nella settimana appena passata ha avviato una specifica attività di indagine che ha consentito di denunciare per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione 4 soggetti.

Le indagini sono state indirizzate nei confronti di quei gruppi che, soprattutto nei periodi di massima affluenza della città, si spostano all’interno di questa a bordo di camper così da rendere altresì più agevole i lori movimenti.

In particolare, personale della Squadra Mobile ha proceduto a perquisizione personale e poi veicolare nei confronti di alcuni soggetti a bordo di camper presenti all’interno dell’area di sosta situata in questa via Fersina.