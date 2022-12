Pergine si prepara all’evento dell’anno: «I Boci dAL Number al Columbus»

Pubblicità

L’aveva promesso il Carrozzone Eventi, alla fine della serata del 31 ottobre, una notte di Halloween destinata a restare nella storia, immensa la partecipazione, tanto che se ne parla ancora.

Lunedì 31 ottobre era stato un vero tuffo nel passato, con la musica che aveva fatto da colonna sonora della gioventù che a quel tempo si ritrovava la domenica pomeriggio nella nota discoteca di Pergine, il Paradisi Star Number One. Una grande operazione nostalgia che ha coinvolto non solo gli over ’50 e ’60 di oggi.

Per i nostalgici degli anni ‘70, e in parte ‘80, il rapporto affettivo con il passato è la tappa di una continuità, è un filo rosso da seguire, una narrazione difficile da dimenticare e che deve continuare.

Ed ecco quindi che la promessa per questa continuità prende forma, con un evento straordinario legato a cultura, storia e tanta buona musica.

Una serata contenitore con partenza alle 19.00 con aperitivo e musica di sottofondo, per accogliere i partecipanti a questa nuova reunion dei “Boci del Number”.

Ma questo evento è davvero particolare perché rievoca la generazione degli anni ‘80, quella che Andrea Castagnini definisce “la tribù”, quella che racconta nel suo libro “I ragazzi del Columbus”, un ritrovo a cui anche parecchi ragazzi di Trento, frequentatori appunto del Paradisi Star “Number One” di Pergine, partecipavano.

Chi in sella alla vespa, con sacco a pelo al seguito, chi con le intramontabili Citroen, status symbol di quella generazione.

Ma torniamo al programma della serata: sabato 14 gennaio 2023 andrà in scena un passato che da chi è stato vissuto in prima persona è difficile da dimenticare.

A mettere nero su bianco sarà appunto lo scrittore Andrea Castagnini che, dopo l’aperivo, alle 20 nel foyer del teatro comunale di Pergine presenterà il suo libro “I ragazzi del Columbus e altre storie”. Il tutto ripreso dalle telecamere di Voce24news media partner dell’evento.

A condurre la presentazione del libro sarà il direttore editoriale de La Voce del Trentino Roberto Conci che inviterà sul palco virtuale anche alcuni protagonisti del Columbus.

Ma non finisce qui, perché alle 21.00 nel teatro prenderà il via la proiezione del docufilm, qui il trailer tratto proprio da quel libro, prodotto da Fabrizio Zanni per la regia di Paolo Galassi. A proposito: nel film appaiono in fotografia anche alcuni ragazzi trentini che spesso di recavano al Columbus per far ritorno a Trento la mattina. Le prime file del teatro sono già prenotate da circa un mese.

Dalle 22.00 a farla da padrona sarà la musica, proprio di quel periodo. A prendere in mano il testimone musicale dell’evento sarà il la maestria di Pio Leonardelli, storico Dj di Trento e numero uno in regione.

Proprio lui al Number One di Pergine ha portato la musica che ha caratterizzato la “generazione Afro trentina”.

A seguire in consolle si alterneranno Dj Ricky T., Riccardo Tamburin di Bolzano, Dj Henry di Trento, Dj Angiolino di Verona, Dj Attilio di Fara Vicentino, stretto collaboratore di Afro Funk Vicenza solo vinile. E sempre da Bolzano sarà Armandino Drums a dare un tocco di spettacolo con le sue inseparabili percussioni.

L’evento è di quelli da non perdere perchè unico nel suo genere. Una serata che spazierà tra ricordi, ballo, cultura, arte, musica e spettacolo dove ci sarà anche la possibilità di avere il libro autografato in diretta dall’autore. Durante la serata è prevista l’irruzione di Voce24news tra i presenti con interventi ed interviste che saranno diffuse sull’emittente web.

Una serata piena anche di sorprese e un evento valoriale dove si mescolano ricordi, nostalgia e tanta amicizia ed emozione. Un momento aggregativo importante che segna la definitivà rinascita dopo la pandemia. Non si tratta di un evento, ma dell’evento: unico, irripetibile che entrerà nella storia trentina.

LA TRAMA DEL LIBRO – Marco Ardizzoni, soprannominato il Lungo, è un ventenne bolognese, studente universitario in Economia e Commercio. Nel 1983 vive pienamente un’esistenza spensierata con altri tre amici, il Biccio, il Rosso e Zanna, finché nella primavera di quell’anno non incontrerà Giulia, una diciassettenne che di lì a poco gli cambierà la vita.

Il romanzo descrive le loro peripezie tra le discoteche di quel periodo, con il sottofondo della musica afro, e racconta attraverso i loro occhi un intero spaccato di quella generazione, quella dei Ragazzi del Columbus, quei ragazzi dai capelli lunghi che vestivano in modo alternativo, un poco hippie e un poco sognatori. Il testo racconterà la loro semplicità, il grande senso di libertà che li pervadeva fatto di spinelli, ragazze, viaggi avventurosi, tanti sogni, musica e pochi soldi.

È il racconto della solida amicizia dei quattro protagonisti che, resistendo al tempo e a un lungo periodo di allontanamento, si ritroveranno più in là nel tempo, in seguito ad un tragico evento. Un’amicizia che resisterà lungo un arco temporale di più trent’anni, a partire dal 1983 fino ai giorni nostri.

Ma il romanzo racconta anche le vicende amorose tra Marco e Giulia, la ragazza che il protagonista conoscerà all’Arena di Solesino, Padova. Un amore che si inseguirà, si perderà fino a ritrovarsi lungo tutto l’arco temporale del libro. Un amore tormentato, sospeso tra incontri e scontri, che porterà i protagonisti ad amarsi e a lasciarsi per poi cercarsi di nuovo, ripetutamente, negli anni, divisi non solo dal tempo e dalla distanza, sospesi come erano tra due città, Bologna e Padova.

L’ossessione per Giulia porterà Marco in analisi e, proprio quando capirà di dover convivere con un grande amore irrisolto, i social gli daranno l’opportunità di ritrovarla, ormai adulti e con matrimoni sulle spalle, e di confrontarsi ancora un’ultima volta.