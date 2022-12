Morto Lando Buzzanca il re della commedia sexy all’Italiana

Pubblicità

Lando Buzzanca è morto oggi a Roma. L’attore, 87 anni, era ricoverato da fine novembre al policlinico Gemelli dopo un periodo trascorso in una casa di riposo.

Buzzanca era caduto dalla sedia a rotelle e per questo portato in ospedale, che avrebbe dovuto lasciare per una struttra di riabilitazione prima che la situazione precipitasse.

Nella sua ultima intervista prima di essere colto da una malattia invalidante parlò della sua carriera ma anche delle caratteristiche del vero uomo: “Deve essere una persona umile, che prende l’autobus e non il taxi, che va tra la gente e accetta quello che il destino gli riserva“. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano molto peggiorate. Purtroppo negli ultimi mesi era stato al centro di un caso poco eclatante che sia i media che la famiglia si poteva risparmiare.

Lando Buzzanca era nato a Palermo in una famiglia di attori (attore era lo zio Gino e, in seguito, lo divenne anche il padre Empedocle, il quale in origine era proiezionista. Si era poi trasferito a Roma a diciassette anni cominciando a frequentare corsi di recitazione all’Accademia Sharoff (di cui è divenuto poi presidente onorario), inizialmente si era adattato a lavori precari, prima di esordire come attore, dapprima in teatro e poi per il cinema.

Dopo alcuni film girati come comparsa, tra cui Ben-Hur — in cui interpretava uno degli schiavi della galea — l’esordio ufficiale arriva nel 1961 con Pietro Germi, che lo sceglie per il ruolo di Rosario Mulè in Divorzio all’italiana, e, successivamente, per quello di Antonio in Sedotta e abbandonata. Nel 1964 partecipa, come attore non protagonista, al film di Luciano Ricci Senza sole né luna, un film drammatico che racconta la dura vita da minatori durante gli ultimi mesi di scavo per il traforo del Monte Bianco.

La scelta dei successivi copioni non sarà sempre fortunata, ritrovandosi Buzzanca spesso a interpretare ruoli stereotipati di maschio siciliano amante delle donne, ma un po’ sciocco, tanto che la critica cinematografica lo relegò inizialmente alla schiera dei caratteristi e degli interpreti del cinema di serie B, con l’eccezione del ruolo da protagonista nel 1967 di Don Giovanni in Sicilia, diretto da Alberto Lattuada.

Negli anni seguenti si trova così a recitare al fianco di famose attrici del momento, come Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Barbara Bouchet, Senta Berger e Joan Collins.

Forte del suo successo commerciale, comincia anche a scegliere da solo i ruoli da interpretare: sue sono ad esempio le idee di film come L’arbitro, Il sindacalista e All’onorevole piacciono le donne, in cui tratteggia parodie di personaggi realmente esistenti e facilmente riconoscibili.

A metà degli anni settanta cala l’interesse per questo tipo di film e, inevitabilmente, diminuiscono gli impegni cinematografici di Buzzanca, che non si adatta alla moda della commedia sexy all’italiana, rifiutandosi di comparire in pellicole quali quelle che renderanno famosi attori come Alvaro Vitali ed Edwige Fenech, Gloria Guida e Gianfranco D’Angelo, preferendo lavorare in radio, dove per qualche anno sarà protagonista di Gran varietà con il grottesco “Buzzanco”, erede del personaggio televisivo inventato per la serie Signore e signora.

Ha girato oltre 100 film e interpretato svariati programmi in Televisione, aveva registrato anche 4 singoli musicali e in parallelo continuato un’ottima carriera di doppiatore

