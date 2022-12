In fiamme il tetto di un’abitazione a Dimaro: evacuate 8 persone, danni ingenti

Pubblicità

Tanta paura nella serata di ieri, sabato 17 dicembre, per un incendio al tetto di un’abitazione nella frazione Carciato nel comune di Dimaro Folgarida in valle di Sole.

L’allarme è stato lanciato da una vicina di casa verso le 22:30, quando dal tetto dell’abitazione di fronte, che ospita 4 appartamenti, ha visto ucire le prime fiamme che si sono poi propagate all’intero tetto, forse a causa del surriscaldamento della canna fumaria.

Sul posto prontamente sono arrivati una settantina di uomini dei vigili del fuoco di Dimaro supportati dai colleghi di Malè, Monclassico e Cles giunti sul posto con diverse autobotti,l’autoscala e l’attrezzatura specifica.

L’operazione è risultata complicata e pericolosa perchè l’abitazione colpita dal’incendio era attaccata alle altre strutture.

Durante le operazioni di spegnimento sono state evacuate 8 persone che sono state ospitate a casa di amici, fra cui una famiglia rumena che da anni vive e lavora in valle di Sole.

I vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento che ha visto gli uomini della protezione civile lavorare per tutta la notte. Solo poco prima delle 5.00 di oggi la situazione e tornata sotto controllo.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare il resto della casa, solo il tetto e l’ultimo piano sono andati distrutti.

Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone e agli altri edifici vicini.

Per le cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Cles e del perito dei vigili del fuoco permanenti di Trento. Fra le ipotesi il malfunzionamento della canna fumaria.