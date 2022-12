Cucina, ricette: ecco il menù di Natale

Pubblicità

A Natale siamo tutti più buoni… forse, speriamo 🙂 di sicuro siamo più “morbidi” perché è quasi un mese che ci dedichiamo a brindisi, auguri, cene, apricene e chi più ne ha più ne metta.

Tranquilli, fra due settimane ci faremo dei bellissimi brodini a cena ma ora ci godiamo le feste, con un mega pranzo di natale, o cena della vigilia o entrambi per i più coraggiosi.

Quest’anno ho previsto un menù completo… non ho escluso nessuno.

Si parte con due simpatici antipasti, un bel primo ed un secondo leggero ed elegante.

E vogliamo farcelo un dolce a natale? E facciamocelo, che pranzo di natale sarebbe senza dolce?

E bello bianco per giunta, sembra innevato. Non lasciatevi ingannare dall’aspetto, non è una torta difficile da preparare, è molto semplice, ma non particolarmente leggera.

Vista la specialità del momento e la lungaggine delle ricette per questa volta taglio sulle caratteristiche dei protagonisti di dicembre, anche perché sono prodotti che troveremo anche il mese prossimo e avrò modo di illustrali meglio.

A tutti voi vada il mio augurio per un natale sereno e gioioso

Tomino di natale con salsa docesalata

2 tomini

5 nocciole

5 noci

Chicchi di melograno

miele

Senape

Olio evo

In una ciotola mescolare 5 cucchiaio di olio con 2 cucchiai di miele e uno di senape ottenendo una salsa agrodolce.

Piastrare i tomi su una padella antiaderente ben calda 4 minuti per lato e trasferire nei piatti. Versare sopra il formaggio la salsa, infine qualche nocciola e noce tostata. Decorare con i chicchi di melograno.

Alberelli di natale

Per la pasta frolla salata

280 gr di farina

150 gr di burro

1 uovo

Sale

Formaggio grattugiato (facoltativo)

Erbe aromatiche (facoltative)

Per gli alberelli

1 broccolo romanesco

Per la crema

Formaggio sfaldabile

Grana

Per preparare questo antipasto partiamo dalla pasta. Per prima cosa tagliare il burro freddo a pezzi e metterlo nel mixer con la farina quindi frullare fino ad ottenere una sorda di sabbia. Versarla in una ciotola e aggiungere l’uovo e il sale, quindi lavorare l’impasto. Aggiungere 30 gr di formaggio grattugiato e le erbe aromatiche.

Lavorare l’impasto con le mani fino ad ottenere una palla omogenea, dopo di che avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigo per un quarto d’ora.

Trascorso il tempo di riposo stendere l’impasto fra due fogli di carta forno e realizzare dei biscotti che andranno cotti in forno preriscaldato per 20 minuti a 180 gradi.

Per gli alberelli pulire il broccolo romanesco dalle foglie, cuocere i “fiori” in pentola a pressione e tenerli da parte. Preparare la crema con un 2 cucchiai di formaggio spalmabile e uno di grana. A questo punto decorare i biscotti; spalmare una dose generosa di formaggio e adagiare un alberello di broccolo

Ravioli di cacao con ricotta e arancia

Per la pasta fresca al cacao

100 gr di farina

1 cucchiaio di cacao amaro

1 uovo

1 pizzico di sale

Per il ripieno

100 gr di ricotta

La scorza grattugiata di mezza arancia

40 gr di parmigiano grattugiato

Per il condimento

2 manciate di pecorino romano grattugiato

Iniziamo dalla pasta; impastare tutti gli ingredienti, quando iniziano a stare insieme inumidire le mani e lavorare l’impasto finché sarà omogeneo e morbido. Avvolgerlo nella pellicola trasparente e lascialo riposare mezz’ora, nel frattempo preparare il ripieno amalgamando tutti gli ingredienti elencati.

Stendere la pasta prima con il mattarello poi con l’apposita macchinetta, il più sottile possibile. Si devono ottenere due sfoglie; su una adagiare il ripieno, un cucchiaio alla volta, formando dei mucchietti uno a fianco all’altro. Ricoprire con la seconda sfoglia e premere bene tutto intorno al ripieno per far uscire l’aria.

Ritagliare i ravioli con un coppapasta e riporli su una placca infarinata di semola rivaccinata.

Cuocere i ravioli in abbondante acqua salata che deve solo sobbollire (questo aiuta a non rompere i ravioli in cottura). Prelevare un pò di acqua di cottura e mescolarla con il pecorino per formare una cremina.

Quando i ravioli sono cotti prelevarli con una schiumaiola, facendo attenzione a sgocciolarli bene e trasferirli nella padella con la crema di formaggio. Agitare bene la padella, con un gesto rapido in modo che tutti i ravioli vengano conditi quindi distribuire nei piatti e irrorare con la crema rimasta.

Filetto di salmone al pepe rosa con crema di patate e broccoli

4 filetti di salmone

Olio evo

scalogno

Pepe rosa

Per la crema di patate

2 patate di media grandezza

Olio

2 fettine di scalogno

Sale

10 gr burro

Per la crema di broccolo

Broccolo

Sale

Per la preparazione di questo piatto partiamo dalle creme, sopratutto quella di patate è quella che ha il procedimento più lungo. Affettare sottilmente lo scalogno e prelevare due fette, pelare le patate e tagliarle a pezzi. Rosolare lo scalogno con un filo di olio per un paio di minuti quindi aggiungere le patate il sale e coprire con acqua, abbassare il fuoco e cuocere per 25 minuti.

Successivamente frullare con il mixer ad immersione in modo da ottenere una vellutata; a questo punto aggiungere il burro e mantecare.

Lessare il broccolo, solo i fiori, e quando sarà abbastanza morbido passarlo al mixer per ottenere una crema, aggiungere un pizzico di sale e tenere da parte.

E’ ora di preparare i filetti di salmone; affettare finemente lo scalogno, rosolare due fettine in una padella con un filo di olio un paio di minuti quindi aggiungere il pepe rosa e i filetti. Far cuocere per 3/4 minuti per lato.

E’ tutto pronto, possiamo impiattare. Distribuire la crema di patate nei piatti, adagiare il filetto di salmone precedentemente fatto a pezzi più piccoli, guarnire con la crema di broccoli e completare il piatto con qualche grano di pepe rosa e delle cimette di broccolo

Torta Raffaello

Ingredienti per il pan di Spagna

110 gr di farina

4 uova

90 gr di zucchero semolato

45 gr olio di semi di girasole

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

4 gr lievito per dolci

Per la farcitura

100 ml panna fresca liquida

180 gr mascarpone

100 gr di ricotta

3 cucchiaio farina di cocco

60 gr cioccolato bianco

25 gr wafer alla vaniglia

2 cucchiai di zucchero a velo

20 gr granella di mandorle

Ingredienti per la decorazione

Farina di cocco

Cioccolatini Raffaello rocher

Wafer alla vaniglia

Mandorle pelate

Panna montata

Per realizzare questa torna occorre innanzitutto preparare il pan di Spagna. In una ciotola sbattere le uova con lo zucchero per 10-15 minuti fino a renderle spumose e biancastre. Unire l’olio di semi a filo e continuare a montare; aggiungere la farina, la vanillina, il lievito e il sale quindi mescolare ancora qualche minuto.

Rivestire una teglia rettangolare da 30×40 con carta forno bagnata e strizzata, versare il composto e livellare quindi cuocere in forno caldo a 180 gradi per 15 minuti. Quando la base è pronta adagiarla su una tagliare, togliere la carta e lasciarla raffreddare.

Nel frattempo preparare la crema. In una ciotola montare con le fruste elettriche il mascarpone, la ricotta, lo zucchero a velo fino ad ottenere un composto spumoso. Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria e lasciarlo intiepidire. In un’altra ciotola montare la panna ben soda e unirla al composto, mescolare dal basso verso l’altro per amalgamare gli ingredienti.

Infine aggiungere il cioccolato bianco, i wafer tritati grossolanamente e la granella di mandorle. A questo punto mettere la crema in frigo per un’ora. Quando la base della torta sarà ben fredda ritagliare 2 dischi utilizzando un piatto o uno stampo. Adagiare il primo su un piatto da portata e bagnarlo con un goccio di latte, farcire con un terzo di crema al cocco e livellare per bene.

Adagiare il secondo disco e “stuccare” la torta con la crema restante. Decorare la torta con la farina di cocco e metterla in frigo a rassodare per 2 ore. Trascorso il tempo di riposo decorare la superficie con i Raffaello rocker, ciuffi di panna e wafer alla vaniglia

