“Avatar 2 – La via dell’acqua”: è uno spettacolo per gli occhi

Avatar – La via dell’acqua (Avatar: The Way of Water) (QUI link) – è il nuovo film di James Cameron: finalmente, dopo 13 anni, è stato possibile tornare a rivedere Pandora, il pianeta selvaggio abitato dai Na’vi, un’immaginaria specie indigena con sembianze umanoidi.

La trama è semplice, un po’ come il primo film solo con molte più diramazioni. Con questa pellicola è stato evidente che il primo capitolo era solo alla base di un mondo ben più complesso e spettacolare c he ancora dobbiamo imparare a conoscere.

“L’acqua non ha inizio o fine. Il mare è intorno a te e dentro di te. Il mare è la tua casa prima della tua. L’acqua connette tutte le cose: la vita alla morte, il buio alla luce.”

Il tema dell’ecologia, del rispetto per la natura, della necessità di adattarsi sono tra le colonne portanti delle tre ore e 15 minuti circa di film. Centrale e fondamentale anche il rapporto padri e figli.

Questo Avatar si fa guardare, le ore scorrono veloci, la trama e gli spunti per i prossimi capitoli sono ben presenti. Cameron denuncia il modo in cui l’uomo sfrutta il pianeta, il modo in cui caccia animali splendidi solo per un proprio tornaconto economico e non per necessità.

Avatar 2 pone molte domande e cerca di dare delle risposte, senza dimenticare di lasciare qualche punto in sospeso per i prossimi capitoli. Un film da vedere assolutamente, anche solo per gli effetti visivi e per l’audio che sembrano arrivare letteralmente da un altro pianeta.