Vigili del fuoco dell’Alto Garda: Stefano Frizzi nominato nuovo vice ispettore

Nella serata di giovedì 15 dicembre presso la sede del distretto dell’unione dei corpi dei vigli del fuoco volontari dell’ Alto Garda e Ledro in viale Rovereto, alla presenza dell’ispettore distrettuale Marco Menegatti, del cassiere Renato Santi, del segretario Manuel Segato e di tutti i comandanti e vicecomandanti dei corpi del distretto si è svolta l’assemblea.

Durante la serata si è provveduto all’esposizione della variazione di bilancio e del bilancio di previsione che sono stati poi approvati all’unanimità dagli aventi di diritto al voto.

L’assemblea successivamente ha eletto quale unico candidato, tramite votazione, al ruolo di vice ispettore del distretto il vigile del fuoco in forza al corpo di Riva del Garda Stefano Frizzi. Il nuovo vice ispettore Stefano Frizzi classe 1988, attualmente capo squadra nel corpo di Riva del Garda, è entrato nei vigili del fuoco nel 2004 come allievo per poi diventare volontari nel 2006.