Mezzolombardo: inaugurato il nuovo polo culturale

Pubblicità

Pubblicità



Un momento molto atteso per Mezzolombardo, ma anche per i territori vicini: è stata inaugurata oggi nel cuore del centro storico del comune della Rotaliana, a due passi dal duomo, negli spazi dell’ex cantina Equipe 5, la nuova biblioteca intercomunale.

Un’opera che è un vero e proprio polo culturale, al servizio anche delle comunità circostanti, della Rotaliana, della Paganella e della val di Non, che si sviluppa per 1300 mq. e mette assieme una biblioteca di 40.000 volumi, una sala polifunzionale ampia e moderna e una cantina storica.

Alla cerimonia, assieme alle molte autorità locali, anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. “È una autentica soddisfazione – ha detto Fugatti – poter partecipare, oggi all’inaugurazione di questo spazio dedicato alla cultura, al termine di un percorso iniziato molti anni fa, con l’acquisto, da parte dell’allora sindaco Rodolfo Borga, di questo edificio, che ora restituiamo alla comunità. Il sistema Trentino riesce sempre ad eccellere, anche in questo campo, come certificato ad esempio dalle rilevazioni Invalsi, grazie al sistema scolastico, al personale insegnante, alle associazioni, ma anche a strutture come questa, che svolgono una funzione fondamentale, in pari misura educativa e aggregativa. I giovani oggi sono molto sensibili alle nuove tecnologie, ma in questa biblioteca portanno trovare un ambiente accogliente, in grado di sviluppare in loro, ci auguriamo, anche l’amore per il libro”.