Manovra finanziaria, la replica di Fugatti: «Con noi sanità in qualche caso migliorata»

Pubblicità

Pubblicità



Ieri mattina il governatore Maurizio Fugatti con la sua replica ha chiuso la discussione generale sulla manovra di bilancio.

Nella replica Fugatti ha esordito ricordando di aver ascoltato il 70% degli interventi, questo per rispondere alle lamentele per le sue assenze precisando anche che “non è scritto da nessuna parte che il presidente della Giunta debba essere sempre per forza in aula”.

Fugatti ha poi sottolineato come nelle 18 pagine su 32 della sua relazione contate da Olivi lui abbia voluto raccontare quel che la Giunta ha fatto in questi 4 anni di legislatura e negato che l’esecutivo abbia usato l’alibi delle emergenze per giustificare quel è stato o non è stato fatto. “Certo le emergenze hanno influenzato l’attività dell’esecutivo – ha puntualizzato – ma non le abbiamo istituzionalizzate, tant’è vero che la mia relazione ha messo in fila tutto ciò che è stato fatto sia nei momenti più critici sia al di là delle contingenze sfavorevoli per realizzare il programma di legislatura con azioni concrete”.

Quanto alla mancanza di visione “refrain” delle minoranze secondo cui l’esecutivo non avrebbe indirizzi strategici, Fugatti ha rimarcato che la sua relazione ha risposto proprio a questa obiezione mettendo in luce i “fatti concreti”.

“Questa è la nostra visione di futuro – ha ribadito: fatti concreti nati da un percorso di condivisione con i territori promosso dalla Giunta all’inizio del 2019 con gli Stati generali della montagna. Da lì sono nate cose reali”. Che a suo avviso esprimono anche strategie.

Tra queste iniziative il presidente ha ricordato l’istituzione “in quattro e quattr’otto” della facoltà di medicina di cui in Trentino si discuteva da lustri, le risorse investite per le infrastrutture allo scopo di collegare le zone di montagna al fondovalle, il concorso per l’assunzione dei segretari comunali, i 20 euro dell’abbonamento forniti agli studenti “per evitare che chi abita lontano dalla scuola paghi più di chi vive in città e mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza”, il mantenimento delle piccole scuole anche con pochissimi alunni nelle località più decentrate.

Pubblicità Pubblicità



E ancora, indicano una visione di futuro anche la digitalizzazione del Trentino che con le risorse stanziate in questi anni porterà presto la nostra provincia molto in alto nella classifica nazionale del settore, le opere progettate e finanziate per le Olimpiadi invernali del 2026 e i provvedimenti a favore della natalità.

Nel ricordare i meriti della Giunta il presidente si è soffermato in particolare su due fatti: la soluzione raggiunta con la norma per il rinnovo della concessione dell’A22 che era scaduta nel 2014 e di cui discuteva da anni (“il sì del governo non era affatto scontato visto che in gioco ci sono 50 anni di gestione e 7 miliardi di opere”); e il risultato ottenuto sul tema finanziario del bilancio provinciale. “Con il governo Draghi – ha detto – abbiamo portato a casa la legge sulla neutralità fiscale e la norma sul contributo dello Stato per i Giochi olimpici invernali del 2026”.

Sul capitolo sanità, che particolarmente preso di mira dalle opposizioni, Fugatti ha snocciolato una serie di dati che dimostrano come in questi ultimi anni nonostante la pandemia la situazione in Trentino non sia peggiorata. Anzi, in qualche caso è migliorata.

Ad esempio nel rapporto tra mobilità attiva e passiva, con uno squilibrio che nel 2010 era di 16 milioni di euro, mentre nel 2017 siamo scesi a 6,8 milioni e nel 2019 a 1,170 milioni di euro. Con il Covid il divario è poi tornato ad aumentare e ora è pari a 3,8 milioni di euro. Dunque il saldo si è fortemente ridotto.

Le cose sono migliorate anche per quanto riguarda i Codici Rao, perché le prestazioni specialistiche sono quasi raddoppiate tra il 2018 e il 2021. E nel primo semestre del 2022 la percentuale non si discosta di molto dalla situazione del 2016.

Quanto al personale sanitario, Fugatti ha fatto notare che dal 2017 ad oggi i dipendenti dell’Apss a tempo determinato e indeterminato sono aumentati di oltre 600 unità raggiungendo nell’agosto 2022 quota 8.807. Il presidente ha evidenziato anche i 16 milioni di euro destinati dalla Giunta al sistema sanitario e ai contratti del personale. Tra oss e tecnici sono stati stanziati 25 milioni di euro.

Altro tema toccato da Fugatti: le opere pubbliche. Non è vero – ha replicato alle minoranze – che qualunque altra Giunta le avrebbe finanziate perché in qualche caso erano attese da 20 anni. Certo alcune come la Loppio-Busa e la Tangenziale di Cles e gli istituti Russel, Pertini e la scuola di Ala erano state finanziate nella passata legislatura, ma tutte le altre elencate nella sua relazione hanno ottenuto le risorse necessarie in questa legislatura.

Altre molte importanti sono state ideate e lanciate come la linea Rovereto-Riva per la quale la Provicnia attende riscontri dal ministero. Anche per la circonvallazione ferroviaria di Trento le risorse sono arrivate e ora i lavori potranno partire. Anche per la funivia Trento-Bondone sono arrivati i primi 37 milioni e mezzo, mentre si procede nel percorso verso lo sbocco nel nostro territorio dell’autostrada della Valdastico. Su quest’opera Fugatti ha confermato che “ora si passerà a verificare il sentiment dei territori, ma il progetto va avanti”.

Sulla natalità Fugatti ha riconosciuto con Olivi che le risorse finanziarie in questo bilancio sono poche. Sul requisito dei 2 anni di residenze anziché 10 richiesti per accedere ai 5.000 euro del bonus per il terzo figlio, il presidente ha spiegato la scelta con la volontà di attendere l’esito del contenzioso in corso con le autorità competenti. Fin’ora – ha aggiunto – il Covid ha impedito alla Giunta di misurare gli effetti dell’assegno per la natalità. Sulla casa il presidente ha assicurato la forte volontà della Giunta di investire sulla messa a disposizione di alloggi oggi sfitti nel più breve tempo possibile. Con le risorse previste nel 2023 si dovrebbe arrivare ad almeno 4-500 appartamenti da sistemare a questo scopo.

Sul tema del turismo Fugatti ha aperto all’ipotesi numero chiuso per la Busa avanzata da Rossi, ma solo se andrà in porto il progetto della Rovereto-Riva per la mobilità sostenibile. E tra le cose concrete e lungimiranti in questo settore ha citato il bando qualità turismo che ha raccolto 400 domande dei privati con 100 milioni di investimenti e 70 dai privati. Sul trasporto pubblico ha ricordato progetti importanti come il Bus Rapid Transit per le Olimpiadi 2026, la riapertura della stazione di Calliano, l’elettrificazione della Valsugana e la stessa funivia Trento-Bondone.

Alla domanda di Olivi sulle possibilità che la legge trentina per la proroga delle concessioni delle centrali idroelettriche della Provincia non venga impugnata dal governo, Fugatti ha risposto che i tre ministri interessati stanno per aprire con la Provincia un tavolo tecnico per evitare questo scenario.

Alle critiche sulla Music Arena Fugatti ha risposto ricordando che per 15-20 anni l’area acquistata dalla Provincia con 35 milioni di euro era diventata una discarica, mentre ora ha una vocazione e si può utilizzare per il tempo libero, lo sport e i concerti. A Dalpalù il presidente ha assicurato che la Rotatoria di Masi andrà in appalto nel 2023 mentre per l’ospedale di Fiemme ha confermato che sarà il territorio a decidere. Sulla macroregione il presidente ha preso spunto dalla vicenda dell’A22 che a suo avviso ha dimostrato che se i territori lavorano insieme e sono aperti fanno l’interesse di tutti.

Se Trento e Bolzano fossero invece andate avanti di testa loro fermandosi a Borghetto non sarebbe stato possibile portare a casa la norma risolutiva. “Chiudersi a Borghetto non è nell’interesse del Trentino – ha concluso – e facciamo squadra con Bolzano e il Tirolo su tante questioni concrete, ma su altre occorre essere aperti, inclusivi e saper dialogare anche con territori diversi”. Sollecitato dopo la replica da Olivi, Fugatti si è riservato di rispondere a breve alla domanda del consigliere sul recupero dell’area ex Alumetal.