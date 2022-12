La storia di Licia, maestra di montagna, racchiusa nel libro di Eva Polli

Pubblicità

La storia di Licia, maestra di montagna, racconta un’esperienza d’altri tempi. E offre anche l’occasione per parlare della scuola di oggi.

“Nel cuore smarrito della scuola” è il titolo dell’ultimo libro scritto da Eva Polli (Edizioni Dantebus), già insegnante, giornalista e con diverse raccolte di poesia all’attivo, che sarà presentato mercoledì 21 dicembre alle 20.30 nella biblioteca comunale di Malé a cura del Centro Studi per la Val di Sole e del Comune solandro. Con la scrittrice dialogherà Adriana Andreotti.

L’autrice, originaria di Santa Giustina, un paese a metà strada tra Feltre e Belluno, parte raccontando la storia di un’esperienza di vita, anzi di scuola, realmente accaduta.

Siamo nei primi anni ‘60 in Val di Seren, una di quelle valli in provincia di Belluno che bisogna proprio cercarle sulle cartine per trovarle, ma che, inerpicandosi, porta al ben più noto e tragico Monte Grappa.

Qui, esattamente nella località di Pontera («per raggiungerla – scrive l’autrice – bisogna lasciarsi alle spalle ogni traccia di vita cittadina») è spedita la giovane maestra goriziana Licia, per insegnare a leggere e scrivere a un manipolo di ragazzi che fanno a malapena una pluriclasse.

Licia si conquisterà così, grazie a un indiscutibile spirito di adattamento a un mondo prossimo al tramonto (quello delle vite difficili alle alte quote, degli alpeggi di un tempo, dei pascoli e delle economie di sussistenza), quei crediti per una sistemazione migliore.

Ma è proprio quest’esperienza “al limite” tra il mondo che è stato e quello che prepotentemente avanza negli anni del boom economico, che porta Polli da un lato a ripercorrere brani della sua giovinezza in terre non distanti dalla Val di Seren (con note anche nostalgiche), e dall’altra a sviluppare una serie di riflessioni che proiettano sulle pagine del libro figure come quelle di don Milani, Mario Lodi, Gianni Rodari.

Si parla di scuola dunque, del suo straordinario valore sociale, di giustizia e di democrazia; si parla della necessaria passione senza la quale quello dell’insegnante non è un mestiere da fare.