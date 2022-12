La ragazza della palude: un romanzo di natura, solitudine e mistero

Pubblicità

Pubblicità



“La ragazza della palude” (Titolo originale: “Where the crawdads sing”) è un romanzo del 2018 scritto da Delia Jones, una scrittrice e zoologa statunitense.

Di recente, su Netflix USA (e su Amazon Prime in Italia ma a pagamento per ora) è uscita la sua attesa trasposizione cinematografica. Prodotto da Reese Witherspoon con Lauren Neustadter e diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith, i pareri sulla pellicola sono contrastanti.

Alcuni lo hanno definito lento, un “Le pagine della nostra vita che non ce l’ha fatta”, ma di fatto è una pellicola che si fa guardare e che non annoia. Complici i paesaggi lagunari della zona in cui è ambientato, se anche la trama ha qualche buco, la fotografia riesce a nasconderlo abbastanza bene.

Pubblicità Pubblicità

Per quanto riguarda il libro, parlano da sole gli oltre 12 milioni di copie vendute. Definirlo un capolavoro è esagerato, ma di certo è un romanzo che lascia il segno.

La solitudine della protagonista aderisce alla pelle del lettore e lo porta all’interno della vita di Kya: una solitudine che sa prima di libertà, poi di disagio e poi ancora di pace.

Il romanzo tocca – seppur superficialmente – i temi dell’abbandono; della violenza sulle donne; della solitudine e dell’emarginazione sociale; della natura e dell’importanza di preservare quelle zone di natura selvaggia.

Pubblicità Pubblicità



Il romanzo, che ruota attorno alla morte di uno dei personaggi secondari, si legge in poche ore: è talmente intrigante che risulta impossibile staccare gli occhi dalle pagine.

TRAMA:

“A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della Palude. Dall’età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi.

Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa.

Ma la sua bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese. Kya scopre l’amore, la sua dolcezza e le sue trappole.

Quando negli acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo. “

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità