Il Gruppo Rotellistico Val di Non sabato 17 pattina a favore della LILT

“Christmas in America on skates!!!” – è uno show su pattini a rotelle che si svolgerà sabato 17 dicembre alle 19,30 al Palazzetto dello Sport – CTL (Centro Tempo Libero) di Cles, con gli atleti del Gruppo Rotellistico Val di Non, che si esibiranno in coreografie natalizie, scaldando l’atmosfera ed emozionando tutti i presenti.

La serata, ad ingresso libero, oltre a mettere in scena uno splendido spettacolo, sarà dedicata a supportare la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Il team dei pattinatori farà trascorrere qualche ora di puro sport e divertimento al pubblico con uno show di pattinaggio artistico a rotelle che regalerà emozioni davvero uniche.

Il Gruppo Rotellistico Val di Non nasce nel 2014 ed attualmente conta circa 50 giovani atleti pattinatori, bambini e ragazzi, che hanno al loro attivo numerosi titoli a carattere nazionale, e sono guidati dall’Allenatrice 3° livello FISR Mimma Ariano e dal Presidente Vito Pernorio.

“Cerco sempre di dare uno stimolo ai miei ragazzi, spingendoli a mettersi in gioco, ed insegnandoli che lo sport è competenza ma anche amicizia” commenta Mimma Ariano con un sorriso ed un abbraccio per tutto il suo gruppo.

L’evento è stato organizzato dal Gruppo Rotellistico Val di Non in collaborazione con il Comune di Cles, coadiuvati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, Coni e ACSI. Info: Facebook

