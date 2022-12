Il Gruppo Arzberg Valle di Non porta in scena a Romallo “La nascita di Gesù narrata da sua Madre”

Pubblicità

Torna un’affascinante proposta in Val di Non: il presepe vivente intitolato “La nascita di Gesù narrata da sua Madre”.

A portarlo in scena, stavolta a Romallo, sarà il Gruppo Storico Culturale Arzberg Valle di Non APS- ETS, in collaborazione con il Comune di Novella, le associazioni e i volontari del paese.

L’appuntamento è per domani, domenica 18 dicembre alle 16 in piazza Agosti.