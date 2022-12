Esercizio provvisorio, ecco cosa succede se la manovra di bilancio non viene approvata in tempo

Pubblicità

La battaglia sugli emendamenti della manovra di Bilancio è entrata nel vivo, ma con il passare del tempo si fa sempre più concreta la possibilità che non si riesca a rispettare il limite del 31 dicembre. In questo caso, scatterebbe il cosiddetto esercizio provvisorio. Una circostanza che si è già verificata nel nostro Paese (33 volte).

Alle attuali condizioni e con la crisi energetica che alimenta l’ondata inflazionistica, l’esercizio provvisorio potrebbe portare delle criticità, minando la fiducia delle istituzioni europee e degli investitori internazionali. Stando a quanto riporta la Costituzione, la manovra Finanziaria deve essere votata entro il 31 dicembre e deve entrare in vigore il 1° gennaio di ogni anno.

Di conseguenza, si parla di esercizio provvisorio ogni volta che il Parlamento è in ritardo nell’approvazione della misura. Dal momento in cui scatta questo regime, il Governo in carica non è autorizzato ad adottare variazioni di bilancio, ma deve limitarsi a gestire solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Durante l’esercizio provvisorio infatti, la spesa pubblica è permessa “per dodicesimi” in ogni mese. Questo significa che il Governo può utilizzare solo un dodicesimo delle poste previste nei capitoli di progetto di bilancio. Tale limitazione vale sia in termini di cassa (pagamenti effettivi) che in quelli di competenza. Sono invece escluse da questo vincolo le uscite obbligatorie, come ad esempio quelle per gli stipendi al personale statale.

A livello di rischi, l’esercizio provvisorio di bilancio, sia a livello statale che locale, potrebbe portare la possibilità di stallo gestionale dell’economia del Paese. Lo Stato, infatti, limitandosi alle operazioni di ordinaria amministrazione, non può adottare gli investimenti e le novità previste dalla legge di Bilancio, come incentivi, bonus, proroghe e tutte le altre misure per la crescita economica. Oltre ai danni economici ci sarebbe anche una perdita di credibilità.

