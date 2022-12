Due ambulanze a Cuba grazie alla solidarietà dei Trentini

Pubblicità

Un particolare “regalo di Natale” è partito dal Trentino alla volta di Cuba.

Si tratta di un container con due delle sette ambulanze donate dall’Azienda sanitaria provinciale all’associazione Filorosso, che dopo aver provveduto all’allestimento dei mezzi con strumentazioni sanitarie nuove e all’avanguardia e aver raccolto i fondi necessari all’invio, ha finalmente spedito i due mezzi verso l’isola caraibica, colpita da più di 60 anni da un duro embargo che non permette di importare beni e mezzi dall’estero.

Un operazione resa possibile, oltre che dall’impegno dei soci di Filorosso e del circolo di Trento dell’Associazione di amicizia Italia-Cuba, che ha contribuito all’invio, soprattutto grazie alla solidarietà dei trentini che hanno sostenuto economicamente il progetto.

Sono infatti ingenti i costi sostenuti per i necessari lavori di manutenzione dei mezzi, come la sostituzione delle batterie, degli pneumatici, il cambio dell’olio motore, filtri e freni, le spese per i trasporti, via terra e via mare, e per l’acquisto delle strumentazioni sanitarie donate assieme alle ambulanze, ovvero monitor, defibrillatori, bombole dell’ossigeno, ventilatori polmonari e quanto altro serve nelle operazioni di primo soccorso.

Le due ambulanze andranno in dotazione all’ospedale regionale di Santa Clara “Celestino Robau” e sono dedicate alla memoria di due soci, Giorgio Amorth e Roberto Chisté, rispettivamente fondatori del circolo di Trento dell’associazione di Amicizia Italia-Cuba e Filorosso odv.

Ma l’operazione non può considerarsi conclusa.

In Trentino per il momento restano le altre cinque ambulanze dismesse dall’Apss, per le quali continua la raccolta fondi dell’associazione Filorosso, che si appella alla generosità dei trentini per provare ad organizzare un nuovo invio nei prossimi mesi.

Per contribuire, è possibile partecipare all’azione di solidarietà internazionale tramite bonifico bancario intestato a Filorosso ODV, con causale “donazione COVID-AMBULANZE PER CUBA” al seguente IBAN: IT25X0306909606100000181094.

