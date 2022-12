Denuncia Claudio Cia: «Chiedere è lecito, rispondere è cortesia»

Pubblicità

Egregio direttore

La questione dell’ nuovo ospedale di Cavalese che dovrebbe sorgere ai Masi di Cavalese sta prendendo davvero una brutta “piega“.

La notizia che l’impresa Mak costruzioni abbia dato mandato ai propri legali di querelare Claudio Cia (Presidente del gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia) in quanto, secondo detta loro, i dubbi sollevati all’interno della IV commissione consigliare da lui presieduta avrebbe esulato dalla libertà di critica per sconfinare sulla diffamazione gettano pesanti ombre sulla trasparenza tra pubblico – privato.

Non entro in merito su aspetti tecnici, economici, gestionali e funzionali (di cui non ne avrei neanche la competenza) e preciso che non sono un esponente di Fratelli d’ Italia anzi, da sempre mi colloco nell’area di centro sinistra autonomista ma voglio esprimere la mia solidarietà a Claudio che ha posto qualche domanda sull’operazione all’interno della sua stessa maggioranza politica. Come dice un vecchio detto popolare “domandare è lecito, rispondere è cortesia” e in questo caso anche un dovere trattandosi di un tema importante come la sanità che da sempre non ha colore politico ma che esige serietà e trasparenza.

Sunil Pellanda – Borgo Valsugana

