Agorart Ensemble, appuntamento di pregio!

L’attenzione per la musica classica contemporanea, nel nostro Paese, sembra relegata alla nicchia degli appassionati. Con straordinario impegno l’Agorat ensemble, nato in seno all’Associazione Piazza del Mondo, cerca di far conoscere e divulgare le opere dei compositori di oggi, e di stimolare la voglia di ascoltarle.

Pregevole, dunque, il concerto proposto domenica 11 dicembre a Palazzo de’ Probizer di Isera: l’ascolto di cinque autori, molto ben introdotti dal pianista Colazzo, è riuscito a disegnare un quadro molto stimolante sulla musica del XX secolo.

Nella piacevole Suite per sassofono contralto e pianoforte, Paul Dessau ha confermato l’intento di tradurre in musica l’atteggiamento brechtiano di chiarezza e comprensibilità, disdegnando le ricerche timbriche fini a se stesse e valorizzando l’elemento ritmico.