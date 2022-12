A Ville d’Anaunia arrivano i corsi dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile

Arriva una bella novità a Ville d’Anaunia.

L’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, infatti, sbarca quest’anno anche nel terzo Comune noneso per numero di abitanti.

I corsi, a cura della Fondazione Franco Demarchi di Trento, si terranno il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 dall’11 gennaio al 19 aprile nella sala audiovisivi della biblioteca di Tuenno.

Per iscriversi bisogna recarsi nelle giornate di martedì 20 o giovedì 22 dicembre dalle 9 alle 11 al Circolo Anziani di Tuenno.

Il costo di iscrizione totale è di 45 euro per i nuovi iscritti. Per chi è già iscritto in un’altra sede, invece, è gratuito.

Previa iscrizione, i partecipanti possono partecipare alle lezioni su più sedi.

Pubblicità Pubblicità



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito comunale www.comune.villedanaunia.tn.it