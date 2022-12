Un mezzo spargisale del comune esce di strada e si ribalta, ferito il conducente

Pubblicità

Non sono mancati i disagi causati dalla neve che ieri ha iniziato a ricoprire il Trentino anche a quote relativamente basse.

In fondovalle non sono mancati disagi al traffico e incidenti che hanno fortemente rallentato la viabilità in varie zone della provincia dal tardo pomeriggio di ieri fino a questa mattina. (QUI link)

Stamattina, invece, un incidente è accaduto sulle strade di Cavizzana, in Val di Sole, dove verso le 7 un mezzo spargisale del comune con a bordo un operaio di 37 anni è uscito fuori strada ribaltandosi in un campo situato a fianco della carreggiata.