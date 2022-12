“Ridare la vita”: a Cavareno si parla di doni speciali, di sport, di gioia di vivere

Pubblicità

Pubblicità



Si intitola “Ridare la vita” l’importante appuntamento in programma stasera, venerdì 16 dicembre alle 20.30, nella sala riunioni della Cassa Rurale a Cavareno organizzato dall’associazione “Transplant Sport Club”.

Questa bella realtà nata nel 1990, primo gruppo sportivo per trapiantati d’organo in Italia, si è posta un duplice obiettivo: da una parte a far conoscere al pubblico una fetta dell’attività dell’associazione in maniera concreta e positiva, dall’altra studiare e attuare nuove forme di promozione alla donazione di organi, come il racconto in video di storie di vita reale.

Ha visto così la luce una nuova proposta. «“Ridare la vita” – spiega il presidente di Transplant Marco Panizza – non è solo lo slogan della serata, ma è un impegno che sentiamo dentro di noi: quello di testimoniare l’amore, appunto, per la vita. Come qualcuno l’ha ridata a noi trapiantati, così noi, spinti dal desiderio di ringraziare chi un giorno ha scelto di donare i propri organi se ve ne fosse stata la possibilità, desideriamo far conoscere le nostre storie. Storie apparentemente comuni, ma intrise di passione per la vita riacquistata dopo il trapianto. Tutti noi possiamo “ridare la vita” in tanti modi, anche dichiarando l’intenzione di donare i propri organi».

L’incontro, che sarà arricchito dal Coro Audiemus di Cavareno e vedrà la presenza di Mario Magnani, presidente Aido Trentino, e di Sergio Lorenzi, Erminio Rigos e Marco Panizza, trapiantati d’organo e sportivi, sarà l’occasione per presentare la web serie “Revenge”.

Si tratta di 8 puntate che raccolgono i racconti di 8 trapiantati d’organo che fanno sport. La serie uscirà nel 2023 ed è stata realizzata da Nicola Bortolamedi.

«Filmare persone con un attaccamento così forte alla vita – rivela Bortolamedi – trasmette una grande forza d’animo e la capacità di affidarsi alla scienza. In fase di montaggio le immagini hanno restituito un’emozione che saliva nel primo step del lavoro e faceva venire un nodo in gola nella seconda parte del racconto. Confidiamo che questa serie web sia davvero di aiuto nella diffusione della cultura della donazione degli organi, supportando Transplant a diffondere il messaggio che donare un organo significa salvare una vita».

Pubblicità Pubblicità