Qatargate, perquisizioni anche nell’ufficio dell’altoatesina Petra Prossliner

Lo scandalo euro-tangenti arriva fino in Alto Adige. Era chiaro che il caso non sarebbe stato limitato a sole quattro persone e la Magistratura in queste ore sta continuando ad indagare.

Durante le perquisizioni sono stati messi i sigilli all’ufficio di Michelle Rieu, capo unità all’Eurocamera la cui attività negli ultimi mesi è stata legata alla sottocommissione Diritti Umani, ma secondo quanto constatato dall’ANSA, è stato perquisito anche l’ufficio di un altro capo unità.

Si tratta di quello dell’altoatesina Petra Prossliner, anche se al momento, non risulta sigillato dalle autorità giudiziarie.

