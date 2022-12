Orti comunali disponibili per i pensionati di San Michele all’Adige

Pubblicità

Pubblicità



L’amministrazione comunale di San Michele all’Adige, proseguendo nell’iniziativa del 1991, intende mettere a disposizione di cittadini residenti, pensionati e senza terreni, alcuni appezzamenti in località Folteri e in località Fontane a Grumo.

Intento è quello di rendere disponibile una congrua superficie di terreno da utilizzare ad orto per la produzione di verdure, ortaggi ecc. da destinare al proprio consumo familiare.

Non verranno però autorizzate colture arboree e di piante perenni (meli, viti, kiwi, asparagi, ecc.). La disponibilità dei vari appezzamenti verrà concessa dietro apposita richiesta da presentarsi anno per anno e che la stessa avrà durata annuale (pur potendo essere rinnovata, con priorità ove il richiedente sia costantemente in possesso di tutti i requisiti richiesti).

Per presentare la richiesta bisogna essere residenti a San Michele all’Adige, non avere a disposizione terreni, sul territorio comunale, di superficie superiore a 20 metri quadri, che possano essere destinati ad orto, ed essere pensionati.

Le domande, complete di tutte le dichiarazioni previste, dovranno essere presentate all’Ufficio Segreteria del Comune entro le ore 12.30 di mercoledì 25 gennaio 2023.

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.sanmichelealladige.tn.it

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità