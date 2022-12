Nuovi parcheggi a pagamento e a disco orario a Ossana

Pubblicità

Arrivano delle novità importanti per i residenti e i turisti di Ossana.

La giunta comunale ha disposto una nuova organizzazione della viabilità del borgo solandro al fine di migliorare la qualità della fruizione residenziale e turistica.

Con apposita ordinanza è stato disposta l’istituzione a pagamento delle aree destinate parcheggio pubblico così definite: parcheggio sotto il municipio-Castello in via Venezia a sinistra in direzione Fucine (area di proprietà comunale) con sosta a pagamento per 12 mesi; parcheggio del municipio per i soli stalli a destra dell’edificio in direzione Fucine (area di proprietà comunale) con sosta a pagamento per 12 mesi; parcheggio sotto il Castello – Ex scuola elementare in via Sant’Antonio (area di proprietà comunale) con sosta a pagamento dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 1° marzo.

Il piano tariffario, valido tutti i giorni nella fascia oraria 8.30-19.00 e con esposto il biglietto che ne attesti il pagamento ad eccezione di chi utilizza l’App EasyPark per cui non è prevista l’obbligatorietà di esposizione del biglietto, è il seguente: primi 15 minuti gratuiti (con inserimento numero di targa); tariffa oraria 1 euro; tariffa giornaliera 6 euro; tariffa mensile 25 euro (con inserimento numero di targa).

L’amministrazione comunale precisa che alcune categorie di soggetti sono esentate dall’obbligo del pagamento, attraverso l’esposizione dell’apposito contrassegno: i soggetti muniti dell’apposito contrassegno invalidi; le Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di Protezione civile; i veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio e dotati di apposita identificazione/autorizzazione; veicoli appartenenti a Enti pubblici o imprese di servizio pubblico (es. Provincia, Asl, Telecom, ecc.), dotati di apposita identificazione; i residenti di Ossana attraverso il rilascio di permesso da parte dell’amministrazione comunale, riportante i dati del modello e la targa dell’autovettura di proprietà del richiedente residente da esporre in modo visibile sull’autovettura (viene tenuta valido il permesso rilasciato per le strade forestali riportante i dati suddetti); dipendenti e amministratori della Gestione Associata, del CUP Prenotazioni e dell’Ambulatorio Medico.

Sempre con apposita ordinanza è stata inoltre disposta l’istituzione della sosta regolamentata con disco orario per la durata di un’ora dalle 8.30 alle 19.00 di tutti i giorni negli stalli di sosta nel parcheggio in via Venezia antistante il municipio non inclusi nell’ordinanza dei parcheggi a pagamento e in tutta l’area del parcheggio in via Sant’Antonio frazione Cusiano antistante il cimitero.

Due stalli di sosta davanti l’entrata di Sala J. Aconcio nella sede del municipio sono infine riservati ai mezzi di proprietà comunale.