Neve in Trentino: giovedì di disagi e incidenti lungo le strade provinciali

È arrivata la neve e, insieme al manto bianco che nella serata di ieri ha ricoperto gran parte della regione, sono arrivati anche i primi incidenti.

Per quanto riguarda la città di Trento – ieri sera completamente bianca – le segnalazioni sono arrivate prevalentemente dalla zona collinare (Villazzano, Martignano, Povo).

Tra Andalo e Fai della Paganella un autobus è rimasto bloccato; mentre lungo le strade della reigione vari veicoli sono usciti fuori strada o hanno avuto problemi lungo le strade.

A Castello Molina di Fiemme uno degli incidenti più preoccupanti: verso le 18:30 una donna di 34 anni e una bimba di 9 sono state ricoverate in Ospedale a Cavalese in codice rosso dopo che la loro auto è andata (per cause ancora da determinare) contro un mezzo spazzaneve.

Si prevedono disagi anche oggi – venerdì 16 dicembre – ma la neve dovrebbe ricominciare a cadere solo a quote più alte rispetto al fondovalle.

