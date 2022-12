Marcello Nebl espone a Cles le sue “Dolomites”

Pubblicità

Pubblicità



Venerdì 16 dicembre alle ore 18.00 presso lo spazio espositivo dell’Ufficio dei Consulenti Finanziari di Banca Mediolanum a Cles in Corso Dante 6, Marcello Nebl inaugura la personale “Marcello Nebl. Dolomites” – con il patrocinio del Comune di Cles.

L’artista Marcello Nebl indaga le pareti dolomitiche come simbolo e come metafora della vita stessa, montagna come rappresentazione vitale dell’anima, come Grande Madre che ci accompagna all’interno del grande ciclo della Natura. La mostra raccoglie venti opere pittoriche, principalmente acrilici su tela e su carta, dedicati dall’artista trentino Marcello Nebl alla rappresentazione della montagna, in particolare alla silenziosa monumentalità delle guglie dolomitiche.

Il critico d’arte Fiorenzo Degasperi approfondisce i significati delle opere in mostra: “Marcello Nebl realizza opere pittoriche e grafiche dedicate alla montagna operando a metà strada tra iperrealismo e spirito romantico. Nebl indaga il paesaggio non solo come riproduzione ma soprattutto come stato d’animo, sulla scia dei viaggiatori, pittori, scrittori del ‘Grand Tour’ a partire dal XVII secolo.

Pubblicità Pubblicità

L’artista, pennellata dopo pennellata, tratto dopo tratto, con lentezza e meticolosità, vuole scomporre e poi ricomporre le superfici rocciose, non tanto come mero paesaggio da riprodurre in arte, quanto per scoprirne i legami con la propria voce ed il proprio intimo. Nel confronto con le montagne a lui care riscopre il mistero della vita, la forza ancestrale dell’incomprensibile che gli si rivela attraverso pennelli, china e pennarelli: una pratica meditativa che ha bisogno di tempo e di mettere a tacere tutto il resto per dedicarcisi pienamente.

L’artista cerca di andare oltre la dimensione naturale, conducendoci a ciò che è più profondo e più essenziale, cioè la forma spirituale di queste montagne. Il tratto caratteristico di Nebl si offre come mappa geologica, regalandoci visioni astratte o, all’opposto, ingrandimenti talmente precisi da farci assaporare la roccia come fosse una pelle, l’epidermide di una vecchia saggia della natura: ogni crepa, ogni fessura, ogni fenditura è una ruga, un solco, nata per sconvolgimenti millenari”.

Marcello Nebl è nato a Cles (Tn) il 19 novembre 1977. Conservatore dei beni culturali, si è specializzato in storia dell’arte medievale presso l’Università degli Studi di Parma.

Pubblicità Pubblicità



Libero professionista, dal 2004 si occupa dell’organizzazione di eventi culturali ed è curatore di mostre d’arte per istituzioni pubbliche e private.

Figlio del pittore post divisionista Silvano Nebl (Cles, 1934-1991), si dedica da una decina d’anni al disegno ed alla pittura; dal 2017 ha inaugurato un ciclo di opere dedicate alla montagna ed in particolare alle pareti rocciose delle Dolomiti, ciclo esposto per la prima volta nel settembre 2020 allo Spazio Klien di Borgo Valsugana (TN) con catalogo a cura di Fiorenzo Degasperi.

Nel 2021 ha tenuto due mostre personali, a Coredo (TN) presso Casa da Marta e a Milano presso gli spazi espositivi della Falc (Società alpinistica del CAI), con curatela di Paola Parenti Conci. Nell’estate 2022 ha esposto oltre quaranta opere nella mostra “Volti della montagna”, ospitata nell’antica dimora Casa Campia a Revò (Novella, Trento); nel mese di settembre ha tenuto una personale nella galleria Espace La Stanza di Bolzano mentre nel mese di novembre allo Spazio De Wrachien di Treviso.

Fra le recenti mostre collettive si segnalano “20×20 2020” presso Palazzo Bortolazzi (Altopiano Vigolana), “Formato A4 – Sguardo oltre la pandemia” presso la Biblioteca Civica Tartarotti del Mart (Rovereto) e “NeroThema” presso il polo museale di Gubbio (PG). Sue opere sono incluse in collezioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero. Fra le collezioni pubbliche si citano quelle della Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto e del Comune di Slawno in Polonia.

La mostra “Marcello Nebl. Dolomites” è aperta ad ingresso gratuito fino al 15 gennaio 2023; dal lunedì al venerdì con orari 8.30-13.00 /14.00-17.30. Il sabato e la domenica su appuntamento.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità