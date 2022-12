Mak Costruzioni denuncia Claudio Cia: «Io in tribunale per aver riportato frasi d’altri»

Pubblicità

Querela in arrivo per il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Claudio Cia: la Mak Costruzioni ha incaricato i propri legali di denunciare Claudio Cia per le sue affermazioni in merito alla realizzazione del nuovo ospedale di Cavalese.

Secondo la Mak, infatti, alcune delle affermazioni del consigliere sarebbero diffamatorie e calunniose. Sul suo sito web, Cia aveva affermato: «La comunità ha bisogno di trasparenza, di conoscere la verità dei fatti, più che di proposte spregiudicate, calate dall’alto, che dimostrano che non si ha consapevolezza di quali siano davvero le priorità sanitarie di quel territorio. I cittadini non sopportano d’essere usati come paravento per nascondere e giustificare operazioni speculative. Gli sfrugni non ci piacciono e non piacciono al territorio»

La polemica verte su due posizioni ben specifiche: una parte minoritaria vorrebbe ristrutturare il vecchio ospedale di Cavalese, l’altra invece farne uno di nuovo ai Masi di Cavalese. (Qui costi per entrambi le operazioni)

Il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia ha replicato alla Mak Costruzioni dicendo che «tutte le affermazioni del sottoscritto (riportate sulla mia pagina Facebook, sul mio sito ufficiale oppure dalla stampa) costituivano citazioni di dichiarazioni fatte in diversi sedi, da soggetti terzi rispetto al sottoscritto, che mi sono semplicemente limitato di riportare (peraltro facendo spesso uso del virgolettato per dare la giusta paternità alle affermazioni)».

Nella replica Claudio Cia continua: «Pare infatti che io sia accusato di aver parlato di inesistenti “preliminari di vendita a 6 o 7 euro al metro quadro”. Basterebbe tuttavia dare una scorsa a “L’Adige” dello scorso nove dicembre per leggere l’intervista – rilasciata in forma anonima – di uno dei privati proprietari dei terreni vicino al vivaio della Magnifica Comunità di Fiemme sui quali dovrebbe sorgere il Nuovo Ospedale, per leggere: “Mi è stato detto solo che i terreni servivano subito per fare l’ospedale e che il prezzo sarebbe stato per area agricola quindi 7-8 euro al metro quadro, 10 euro al massimo. Una settimana dopo è tornato con una proposta di contratto preliminare già firmato dalla Mak Costruzioni come acquirente”. Quanto al fatto che avrei parlato di “speculazione”, è molto facile obiettare che seguendo la semplice definizione del dizionario si apprende che essa rappresenta un’operazione commerciale intesa a conseguire un guadagno in base alla differenza tra i prezzi attuali (in questo caso il valore agricolo) e quelli futuri previsti (nel caso di specie il valore del terreno reso edificabile sul quale dovrebbe sorgere il nuovo ospedale di Cavalese, realizzato in PPP e quindi con guadagni che si apprestano a divenire esponenziale). Se l’oggetto del contendere non rappresenta una speculazione, ma una caritatevole opera di ingegneristica sanitaria al solo servizio e nell’esclusivo interesse delle Valli dell’Avisio, mi scuso sin da ora».

E ancora: «Quanto al fatto che io avrei parlato di Silvano Grisenti come di un padrino politico, vorrei far notare tre piccoli dettagli: in primis, l’accostamento dei termini “Grisenti-padrino” non mi appartiene ma è da attribuirsi proprio a Mirko Pellegrini, che in un articolo de “Il Nuovo Trentino” del 4 dicembre dichiarava “Grisenti non è il nostro padrino”; in secondo luogo, vorrei far notare che il Sindaco di Cavalese, durante la riunione della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale si è limitato a dire che “La Mak si muoveva assieme all’ex Scario, che accompagnato da Grisenti proponeva compravendite dei terreni limitrofi all’area” e, concludendo la mia arringa (visto che qualcuno sui giornali mi attribuisce il ruolo di pubblico ministero), nell’unico intervento in cui ho nominato l’ex Assessore del mattone della Giunta Dellai ho parlato di “lobbista di una società privata” seguito da un “cosa peraltro legittima”. Pur volendo aderire alla tesi della Mak Costruzioni, si ammetterà che la scelta di optare per Silvano Grisenti come sensale (con centinaia di professionisti disponibili all’interno e fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento) appare quantomeno di dubbio gusto, soprattutto se si considera il suo ruolo di Presidente di Progetto Trentino e l’astensione “per ragioni di opportunità” dalla votazione della delibera di espressione del pubblico interesse alla realizzazione dell’opera da parte dell’unico rappresentante di questa forza politica in seno alla Giunta provinciale (il Vicepresidente Mario Tonina)».

«Insomma – aggiunge Cia – se la richiesta di predisposizione di una querela fosse verificata, mi ritroverei in tribunale a difendermi per aver riportato solo ed esclusivamente frasi d’altri comparse in prima battuta sui giornali (e mai smentite dagli interessati, che avrebbero potuto beneficiare del diritto di replica). Auspico realmente che ciò rappresenti solamente una boutade giornalistica senza alcun seguito, anche perché rappresenterebbe un grave tentativo d’interferenza e intimidazione ai danni di un Presidente di una Commissione permanente del Consiglio provinciale che ha svolto il suo compito con le scarse informazioni a sua disposizione».

Claudio Cia aveva dichiarato recentemente ad un quotidiano locale che: “per quanto riguarda l’ospedale, lo scontro non è con la giunta: possono farlo dove credono, possono affidarlo alla Mak o a un’altra ditta, purché ci sia trasparenza”.

«Il mio unico e solo interesse, – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – fin dal primo intervento su questo tema, è sempre stato che la politica si faccia carico di un percorso di confronto trasparente con il territorio (il che include non solo le Amministrazioni locali, ma altresì i cittadini e gli operatori sanitari che poi saranno chiamati a far vivere ogni giorno le strutture realizzate) per verificare quale siano i reali bisogni dello stesso e soprattutto la sostenibilità delle opere. Se questo fosse stato fatto fin dal principio, probabilmente non saremmo giunti a questo punto».