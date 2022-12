Lutto nel mondo del calcio: è morto Sinisa Mihajlovic 

Pubblicità

Sinisa Mihajlovic non ce l’ha fatta. Dopo una lunga lotta con la leucemia, l’allenatore serbo si è spento a soli 53 anni in una clinica di Roma.

L’ex allenatore del Bologna aveva annunciato la scoperta della malattia in conferenza stampa il 13 luglio 2019: “Ho la leucemia, ma la batterò giocando all’attacco”. Il 29 ottobre 2019 il trapianto di midollo osseo al Sant’Orsola di Bologna, il 22 novembre le dimissioni, ad inizio 2022 i nuovi campanelli d’allarme.

Oggi l’annuncio della famiglia che ha spento anche l’ultima speranza: “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Viktorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.

Una tragedia per tutto il mondo del calcio e non solo, per un uomo che è stato esempio di tenacia e forza per tutti, ma si è dovuto arrendere a un male che era tornato ad affrontarlo pochi mesi fa.

Era l’uomo duro ma dal cuore d’oro. Si è formato in una Jugoslavia caratterizzata dalla guerra e dalla povertà. Un contesto in cui l’ex calciatore ha dovuto lottare quotidianamente contro la fame, trovando uno sfogo nel pallone, insieme a molti coetanei.

Sinisa Mihajlovic, fino a settembre sulla panchina del Bologna, lascia sei figli, la moglie Arianna e una nipotina di un anno. Solo il primo dicembre scorso era a Roma, una bellissima sorpresa a Zdenek Zeman alla presentazione del libro del boemo.

I due si sono ritrovati da vecchi amici, ricordando e raccontando tanti aneddoti di campo e di vita.

Tra i difensori più importanti degli ultimi 25 anni, celebre per il suo mancino letale che su punizione era una sentenza, arriva in Italia da calciatore proprio alla Roma, nel 1992, dalla Stella Rossa, con Vujadin Boskov in panchina.

In giallorosso gioca 55 partite, con un gol, prima di passare alla Sampdoria nel 1994.

In quegli anni esordisce anche Francesco Totti e Mihajlovic, alcuni anni dopo, racconta di aver spinto in prima persona con mister Boskov per farlo debuttare.

E il futuro numero 10 romanista, per Sinisa, è stato sempre un vero e proprio pallino, tanto da provare a portarlo prima alla Samp da giocatore e poi al Torino da allenatore. L’allenatore Serbo aveva presenziato anche all’ultimo Festival dello Sport di Trento.

Il palmares è impressionante: 3 titoli nazionali con la Vojvodina (89) e Stella Rossa (91 e 92), due scudetti con Lazio (2000) e Inter (2006), 4 Coppe Italia con Lazio (2000 e 2004) e Inter (2005 e 2006), 3 Supercoppe italiane con biancocelesti 98 e 2000) e nerazzurri (2005). Con la Stella Rossa, oltre alla Coppa Campioni, nel 1990 arrivò anche l’Intercontinentale. Una Coppa delle Coppe con la Lazio nel 1999, una Supercoppa europea nello stesso anno sempre con i biancocelesti.