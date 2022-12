In arrivo 60 richiedenti asilo alla residenza Fersina. Nel 2023 verranno accolti 700 profughi in Trentino

Pubblicità

Approvato dalla Giunta provinciale il proseguimento della collaborazione tra la Provincia autonoma e il Commissariato del Governo per la provincia di Trento per la gestione del sistema di accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione temporanea e internazionale per l’anno 2023.

Con lo stesso provvedimento viene approvato anche il protocollo tra la Provincia e l’Arcidiocesi per il progetto denominato “Una comunità intera“.

Prosegue quindi la collaborazione per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale, per lo più provenienti dalla rotta balcanica e confermata quella per i richiedenti protezione temporanea, sfollati dall’Ucraina.