Dal 9 al 30 gennaio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024

Ci sarà tempo dal 9 al 30 gennaio 2023 per iscrivere i ragazzi alle classi prime delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

L’iscrizione dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale esclusivamente per via telematica (online) dalle ore 08.00 di lunedì 4 gennaio 2023 alle ore 20.00 di lunedì 30 gennaio 2023, attraverso l’accesso al portale www.vivoscuola.it/iscrizioni mediante SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi).

Sono invece effettuate d’ufficio, ossia a carico dell’istituzione scolastica e senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

In relazione a situazioni di difficoltà dell’utenza ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l’invio delle domande, mettendo a disposizione una postazione telematica con i relativi operatori di segreteria.

Il provvedimento approvato oggi stabilisce inoltre i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi per adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione con il seguente calendario: sabato 30 dicembre 2023 per i percorsi di istruzione del primo livello; martedì 31 ottobre 2023, per l’iscrizione al terzo periodo didattico (classe V); nessun termine (quindi possibile in qualsiasi momento), per l’iscrizione al primo e al secondo periodo didattico (classe I,II,III,IV).

