Coronavirus, il report settimanale in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



L’aggiornamento settimanale diffuso oggi, venerdì 16 dicembre 2022, – con i casi dal 9 al 15 dicembre 2022 – riporta due decessi per Covid in Trentino. I nuovi casi sono 957, i tamponi effettuati 7.635. La positività è al 12,5%, l’incidenza è a 177 per 100.000.

Le persone guarite sono 1.280. I pazienti ricoverati sono 51 (variazione settimanale -13), di cui 2 in terapia intensiva (variazione settimanale +2).

Le vaccinazioni sono arrivate al numero di 1.285.576 (variazione settimanale +1.437), di cui 429.354 seconde dosi (variazione settimanale +20), 343.390 terze dosi (variazione settimanale +101) e 61.700 quarte dosi (variazione settimanale +1.309).