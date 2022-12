“Clownerentola” chiude l’edizione 2022 del Festival dei Piccoli di Rovereto

Pubblicità

Pubblicità



Sarà la compagnia trentina Bottegabuffa CircoVacanti a chiudere, domenica 18 dicembre alle 17 alla Sala Filarmonica di Rovereto, con lo spettacolo Clownerentola la programmazione del Festival dei Piccoli a cura di Elementare Teatro che per questa edizione ha deciso di non terminare con uno spettacolo dedicato alle festività, bensì al tema più ampio dell’umanità.

In scena Laura Mirone, diretta da Veronica Risatti, interpreta una clown stanca e annoiata dal suo umile lavoro di sguattera e, all’interno di una bottega, l’unico ristoro che riesce a trovare sta nella lettura.

Il titolo del libro che tiene tra le mani è Cenerentola e, dalla lettura delle prime pagine incomincia a crescere in lei una sorta di follia, che le farà interpretare i vari personaggi della fiaba iniziando a scorgerli negli oggetti presenti nella bottega.

Pubblicità Pubblicità

Clownerentola sono cinquanta minuti di puro teatro fisico in cui la parola si cancella per lasciare ampio respiro comunicativo ai soli gesti e al corpo. Proprio per questa ragione lo spettacolo è pensato per tutto il pubblico che avrà piacere di trascorrere una domenica a teatro, non ci sono indicazioni d’età.

Sono stati dodici gli appuntamenti di teatro organizzati nell’ambito del Festival dei Piccoli, oltre a una tavola rotonda sulla narrazione infantile. Buona parte degli spettacoli ha registrato un ottimo afflusso di spettatori, provenienti dall’intero territorio provinciale. Diversi sono stati i “tutto esaurito”.

Non nasconde la soddisfazione la direttrice artistica Carolina Calle Casanova: “Anche nel corso di questa edizione del festival siamo stati travolti dai bambini. Abbiamo visto confermato l’interesse del pubblico che con calore ci segue anche nel corso dell’anno, testimoniando un affezione incredibile alle nostre proposte. Anche i due appuntamenti messi in scena al Teatro Zandonai sono stati un successo.

Pubblicità Pubblicità



Abbiamo registrato addirittura un ‘tutto esaurito’ per Pippi Calzelunghe. Si tratta di una scommessa vinta: i bambini si sono divertiti non solo per l’esperienza teatrale in sé ma anche nel scoprire il meraviglioso teatro della città messo a disposizione dal Comune di Rovereto che ringraziamo. Speriamo questa disponibilità del Comune venga riconfermata anche per la prossima edizione del Festival, crediamo il nostro pubblico lo apprezzerebbe molto.”

Non solo la proposta teatrale ha caratterizzato questa edizione del festival, anche la tavola rotonda sulla narrazione infantile che si è tenuta a novembre ha generato forte interesse facendo emergere, soprattutto per quanto riguarda le realtà teatrali del territorio trentino, la necessità di confrontarsi e dialogare sia in merito alle programmazioni proposte al pubblico che alle scelte poetiche ed estetiche intraprese, per mantenere sempre accesso un faro sulla creatività e lo scambio di suggestioni.