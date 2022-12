Circonvallazione ferroviaria Trento: primo monitoraggio ambientale a Trento nord rassicurante

Pubblicità

Si è conclusa la prima fase della campagna di monitoraggio ambientale a Trento Nord per la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento svolta da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

I dati sono stati raccolti da Italferr a seguito delle prescrizioni degli Enti territoriali competenti. La fase di analisi delle acquisizioni effettuate in campo è stata condotta ricorrendo al contributo dell’Università Tor Vergata.

Gli esiti degli studi si basano sulle analisi ambientali pregresse acquisite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sulle risultanze dei monitoraggi del “cantiere pilota” di Trento nord, allestito lo scorso settembre per simulare le lavorazioni previste nel progetto della Circonvallazione di Trento.

I risultati acquisiti rassicurano sull’adeguatezza dell’impostazione del progetto della circonvallazione ferroviaria e sulla realizzabilità delle operazioni di scavo previste. Sono allo stesso modo rassicuranti i risultati dei sondaggi profondi, richiesti dall’Amministrazione comunale, sotto il sedime della linea ferroviaria.

Lo studio e i risultati saranno oggetto di approfondimento con Comune e Provincia in uno specifico Tavolo Tecnico – Scientifico con la fondamentale presenza di APPA – Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente della Provincia Autonoma, e dell’Università di Tor Vergata incaricata per gli studi di settore da Italferr, progettista dell’intervento.

Sono inoltre calendarizzate, nelle prossime settimane, attività di misurazione analoghe a quelle già condotte in area Ex Sloi nel settembre scorso, in area Ex Carbochimica, nell’attuale cantiere di bonifica della roggia Lavisotto.

