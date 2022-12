Caso Soumahoro, indagata anche la moglie. Il Gip: “Spregiudicata attività criminale”

Pubblicità

“Elevata spregiudicatezza criminale“. In questo modo il Gip descrive il pesantissimo caso della famiglia di Aboubakar Soumahoro. Dopo la suocera del deputato: Marie Terese Mukamitsindo, a cui sono stati sequestrati 600 mila euro, ora risulta indagata anche la moglie nell’ambito dell’inchiesta sulle cooperative Aid e Karibu.

In particolare, a Liliane Murekatete, lady Soumahoro viene contestata la mancata vigilanza su imposte per un valore di 13 mila euro. Come conseguenza, le è stato imposto il divieto temporaneo di entrare in contatto con la pubblica amministrazione.

Non è tutto, il giudice per le indagini preliminari sostiene che Marie Therese Mukamatsindo e i figli Michel Rukundo (cognato di Soumahoro) e Liliane Murekatete, “hanno mostrato elevata spregiudicatezza criminale nell’attuare un programma delinquenziale, a gestione familiare, protratto nel tempo”.

Nonostante la moglie indagata, il deputato Soumahoro la difende: “Sono profondamente amareggiato, dispiaciuto e preoccupato per l’indagine che vede coinvolta direttamente la mia compagna Liliene Murakatete che confido dimostrerà la sua innocenza“.

“Sono assolutamente estranea ai fatti“: dice lei dichiarandosi sopresa rispetto ai fatti che riguardano anche un presunto danno erariale da 13mila euro.

