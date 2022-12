Ateneo dei racconti, proroga del concorso

Prorogata al 27 dicembre la scadenza del concorso letterario organizzato da Opera Universitaria, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il Centro Teatro CTOlmi 24, il Conservatorio F.A. Bonporti e l’Associazione ATU, giunto alla sua dodicesima edizione.

Ateneo dei racconti nasce nel 2011 con un obiettivo semplice: dare la possibilità al proprio racconto chiuso in una bottiglia di prendere il largo ed arrivare ai lettori.

L’idea è piaciuta ed il progetto iniziale si è arricchito di volta in volta grazie all’esperienza e al contributo di tutti coloro che, a vario titolo nelle diverse edizioni, hanno partecipato.

Questa è la forza del concorso, riuscire a cambiare e a innovare, mantenendo viva l’idea originale, come evidenzia bene la bottiglia che da dodici anni rappresenta il concorso: lasciare andare le proprie emozioni, i propri ricordi, le fantasie o paure, in attesa che qualcuno le raccolga e le faccia proprie.

Il concorso è un vero e proprio percorso di formazione che impegna e vede coinvolte migliaia di studentesse e studenti. Gli autori dei racconti finalisti hanno la possibilità di lavorare sul proprio testo con l’aiuto di esperti di scrittura e portarlo in scena al teatro Sanbàpolis, mentre per tutti coloro che desiderano far parte del progetto è anche l’occasione di vivere appieno l’esperienza teatrale, allestendo la scenografia, diventando addetti alle luci, seguendo il backstage e raccontandolo sui social e poi ancora leggendo i racconti e votando quello che è piaciuto di più.

C’è ancora tempo per partecipare. La scadenza è stata prorogata al 27 dicembre, termine entro cui inviare il proprio racconto e sperare così di essere scelto fra i 10 finalisti che potranno partecipare alle fasi successive del concorso, dalla residenza di lavoro sul testo, fino alla messa in scena al teatro Sanbàpolis nel mese di maggio.

Tanti i premi in palio, due corsi di scrittura creativa, un buono spendibile presso una delle librerie della città ed altre opportunità offerte da enti ed associazioni del territorio. Inoltre, i dieci racconti finalisti saranno pubblicati in un volume disponibile sul sito di Opera e distribuito in occasione di eventi culturali.

Tutte le informazioni per partecipare al concorso sul sito di Opera Universitaria: https://www.operauni.tn.it/

