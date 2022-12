A Cles Carlo Emerenziani inventa il «negozio in casa» e sposta l’attività

Pubblicità

Carlo Emerenziani è un commerciante e artigiano di Cles, ma soprattutto un uomo ricco di inventiva, creatività e intraprendenza.

Dopo aver sperimentato varie professioni, tra le quali quella di infermiere, decide che è ora di lavorare per sè stesso e fare ciò che gli piace.

“Alla fine degli anni ’90 ho realizzato il mio sogno: aprire un’attività che permettesse di esprimere la mia creatività. Il primo negozio, che ho chiamato e si chiama tuttora “Idea Casa Camilla”, era a Spinazeda nello storico rione dove sono nato e risiedo, nella casa della Signora Carla Pozzati; solo grazie alla sua disponibilità e generosità ho potuto iniziare questa avventura. Il lavoro andava a gonfie vele, e avevo bisogno di più spazio, quindi mi sono dovuto trasferire in via Lampi, in realtà a pochi metri di distanza, per poi stabilirmi nel negozio dove sono attualmente, in via Marconi. Finora questo lavoro per me è sempre stato entusiasmante e ricco di soddisfazioni che mi hanno permesso di costruire un rapporto amichevole con molte persone conosciute grazie a questa attività”.

Nella sua ‘Idea Casa Camilla’ Carlo vende principalmente tessuti e stoffe, ma anche cuscini, biancheria per la casa, oggettistica, bigiotteria, e molto altro; principalmente confeziona e installa tendaggi, ma in realtà Carlo è uno stilista dell’arredamento: taglia e cuce, realizzando qualunque tipo di richiesta.

Carlo ha un talento innato, e molto buon gusto, non gli è difficile conquistare rapidamente la clientela, che pian piano si affida a lui per tutto ciò che è complementare alla casa, fino ad arrivare ad allestire matrimoni nelle vesti di ‘wedding planer’.

Carlo è conosciuto da tutti in paese, è una persona solare ed empatica, magari anche un po’ eccentrica, e racconta: “Sono stanco di avere un obbligo fisso, ed il negozio è un impegno costante. Ho un bel appartamento che non riesco mai a godermi, allora mi sono detto: perchè non proseguire l’attività in casa? Così da lunedì 19 gennaio dell’anno prossimo aprirò le porte di casa mia sia ai miei clienti affezionati che alle persone che vorranno farmi visita. Voglio dare una nuova impronta al mio lavoro, la gente deve sentirsi a proprio agio, prendersi del tempo, sorseggiare un tè o un caffè, esprimere le proprie esigenze, e nel contempo fare due chiacchiere.”.

Prosegue Carlo: “Nulla può spegnere il mio entusiasmo, voglio inventare qualcosa di unico, una ‘maison’ dove seguire la mia passione e dare libero sfogo alla fantasia, lasciando parlare il mio cuore. Ho realizzato molti lavori, adesso è ora di dare una svolta e fare qualcosa di nuovo”.

Il negozio di Carlo non è mai stato tradizionale, quando entri ti sembra di essere in un luogo sospeso nel tempo.

Trovi oggetti moderni, di classe, ma anche oggetti che non ti aspetti, dalle bambole ai servizi da tè. Lui prende cose che gli altri accantonano, suppellettili ‘della nonna’, e le trasforma, decorandole e abbellendole, rivisitando il tutto in chiave moderna.

Ma è anche un sostenitore del riuso: con un ferro da cantiere ed un vasetto di vetro crea bellissime lanterne da giardino.

Oggetti semplicissimi trasformati in qualcosa di esclusivo, che non penseresti mai potessero diventare, a suo modo, opere d’arte.

Per questo i suoi clienti, quando hanno bisogno di qualcosa, ma non sanno come fare, si rivolgono a lui, sicuri che ha sempre una soluzione a portata di mano.

Carlo spiega: “Saranno le emozioni e gli stati d’animo i veri protagonisti, sono curioso di vedere le persone, quando entreranno, meravigliarsi difronte al mio ‘negozio in casa’. I clienti non compreranno semplicemente oggetti per la casa; voglio che il momento dell’acquisto diventi una sorprendente esperienza sensoriale. Io lascio sempre che i clienti osservino, prendano in mano gli oggetti, li lascio spazio, devono uscire soddisfatti di quello che hanno preso, contenti, e soprattutto con la voglia di tornare nuovamente a trovarmi. A volte non è il cliente che sceglie, ma sono gli oggetti stessi a sprigionare emozioni, e così la gente se li porta via, ed è questo che mi piace, e mi rende felice”.

Attualmente nel negozio ‘Idea Casa Camilla’ in via Marconi 32 a Cles, accanto al Cinema, Carlo ha messo in atto il ‘Fuori tutto’, un occasione per andare a dare un occhiata e portarsi a casa qualcosa di unico a prezzo stracciato.

Da gennaio Carlo Emerenziani vi aspetta nel nuovo ‘negozio in casa’ a Cles in via Matteotti 9

Per appuntamenti: 3407552837

Info: Facebook – Instagram

