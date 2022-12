Tracollo RSA, Comitato «RSA_Unite»: «Inaccettabile la proposta di aumenti delle rette per gli utenti»

Pubblicità

“È inaccettabile apprendere dalla stampa di pressioni avanzate da chi rappresenta le RSA nelle istituzioni per richiedere ai familiari un nuovo incremento delle rette a causa dell’ormai ennesimo deficit economico delle strutture, minacciando una riduzione degli ormai poco più che esigui servizi forniti agli utenti”.

Così interviene il comitato dei familiari RSA_Unite sulle recenti discussioni sul tema delle rette in RSA. “Questa posizione” – continua – “oltre a comportare per molte famiglie costi insostenibili nell’attuale contesto socio-economico, appare amorale nei confronti di persone fragili, la cui assistenza è obiettivo primario di queste strutture”.

I residenti delle RSA e i loro familiari non hanno dimenticato le parole pronunciate dall’assessore Segnana (nella foto) a seguito della giunta del 30 settembre scorso, e sono fiduciosi sull’impegno da Lei preso per non aumentare le tariffe delle strutture a carico degli utenti. Tuttavia, l’incertezza economica che si prospetta all’orizzonte non promette niente di buono.

Secondo il comitato infatti, il pericolo non si limita ad un’impennata inflazionaria improvvisa e contenuta nel tempo, ma sarà una problematica che andrà a protrarsi per lungo tempo, congenita all’incertezza economica che caratterizza il periodo storico corrente. “I servizi delle RSA trentine” – fanno sapere dal comitato – “sono ancora una volta sull’orlo del collasso a causa di motivi economici e di gestione; questo preoccupa i familiari almeno quanto li allarma il paventato aumento delle rette nell’immediato”.

Sono dunque definite irricevibili e assolutamente inopportune le proposte di aumento delle rette che, come sempre accade, graveranno sulle tasche degli utenti e delle loro famiglie e certo non escluderanno la possibilità di ulteriore abbassamento della qualità dei servizi nelle strutture, con un’impostazione “al risparmio” nel corso del 2023 e degli anni a seguire.

Soluzioni come quelle mirate alla riduzione dei servizi sono state adottate anche quest’anno, a partire dalla discutibile riduzione del parametro infermieristico nelle strutture (da 1 infermiere ogni 10 residenti, a 1 ogni 15).

Il comitato fa poi notare che negli ultimi tre anni sono stati pesantemente ridimensionati (talvolta soppressi completamente per lunghi mesi) molti servizi, anche quelli indispensabili, come ad esempio la riabilitazione, la cura della persona, e attività sociali-ricreative, non di meno l’accesso alle visite e molto altro.

“Sappiamo ancora oggi di strutture che vedono stipati fino a quattro residenti per camera, con evidenti problematiche di convivenza. A seguito delle misure introdotte durante la pandemia, l’animazione in molte strutture è ridotta all’osso e in altre è solo minimamente ripresa. Il volontariato è dissuaso dal contribuire. Tali carenze avrebbero dovuto determinare una

riduzione delle rette di cui oggi si propone invece il rialzo. Per molte persone i costi diventano insostenibili“.

Il tracollo del sistema RSA come attualmente organizzato in Trentino era già ventilato e temuto da tempo e le intenzioni verso interventi di risparmio energetico appaiono per il comitato tardive e assolutamente insufficienti, mancanti di necessaria lungimiranza, condizione imprescindibile per una buona amministrazione.

“Non è affatto chiaro” – continuano – “se ci siano prospettive di ripensamento del sistema delle RSA, e il motivo per il quale non si stiano attingendo dei fondi del PNRR per prospettare un’idea di rilancio anche in questo settore”.

Dal dibattito, che coinvolge ora anche la Corte dei Conti, emerge così, ancora una volta, l’assoluta necessità di una profonda riorganizzazione del sistema delle RSA, come in più occasioni richiesto alle istituzioni da parte di RSA_Unite, che tenga in considerazione anche il coinvolgimento diretto e trasparente dei familiari – primi finanziatori di questo delicatissimo settore – con la loro partecipazione ai tavoli decisionali assieme alle altre categorie coinvolte e alla politica locale.

Il comitato rinnova, infine, la costante gratitudine a tutto il personale delle RSA per il continuo impegno e dedizione alla loro missione, rivolgendo poi un pensiero a tutti i residenti che in questi anni ci hanno lasciato e a quelli che ancora soffrono la lontananza dalle persone a loro care.