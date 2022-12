Spaccia eroina in Piazza Dante, arrestato un cittadino nigeriano

Pubblicità

Nel pomeriggio del 13 dicembre 2022, i Carabinieri della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino nigeriano classe 1995 già noto alle Forze di Polizia.

L’uomo è stato individuato come responsabile della cessione di circa un grammo e mezzo di eroina ad un ragazzo residente in Provincia.

In particolare – sempre nell’ambito dei quotidiani servizi condotti in collaborazione con la Polizia Locale finalizzati alla repressione dei reati “da strada” ed al contrasto allo spaccio di stupefacenti – i militari e gli agenti, durante una mirata attività di osservazione, hanno avuto modo di scorgere l’arrestato nell’atto di cedere lo stupefacente mentre si trovava all’interno del parco di Piazza Dante, località cittadina sempre più al centro dell’attività preventiva delle Forze di Polizia del Capoluogo.

Per l’uomo è scattato l’arresto: a seguito di perquisizione personale, tra l’altro, lo stesso è stato trovato in possesso di circa 300 euro in contanti (verosimilmente provento dell’attività delittuosa).

L’arresto è stato convalidato nella mattinata del 14 dicembre a seguito di rito direttissimo presso il Tribunale di Trento.

