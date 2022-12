Museo Nazionale storico degli Alpini: presentazione del «Calendesercito 2023»

Pubblicità

L’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti ha partecipato questa mattina, presso la sede del Museo Nazionale storico degli Alpini sul Doss Trento, alla presentazione del “Calendesercito 2023” che ha come titolo “A testa alta… da Porta San Paolo a Mignano Monte Lungo i 98 giorni che portarono alla riscossa”.

L’opera editoriale, giunta alla ventiseiesima edizione, vuole proporre una riflessione sul ruolo dell’Esercito Italiano a seguito dell’8 settembre 1943. Racconta cosa accadde nelle settimane che seguirono l’armistizio.

L’assessore sottolinea quanto il tema sia di interesse anche per il nostro territorio, per quello che il Trentino ha vissuto durante quel periodo e per quello che vi è accaduto di drammatico, tra smarrimento e fuga, ma anche in termini di rinascita.