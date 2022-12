Meteo, nel pomeriggio in arrivo la neve anche a Trento

La neve scenderà sul Trentino a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 15 dicembre. Lo comunica Meteotrentino, che prevede deboli precipitazioni da sud, nevose inizialmente oltre gli 800 – 1.000 metri e localmente a quote inferiori nelle valli dove ristagna aria fredda. In alcune zone, dove il terreno è gelato, la debole pioggia potrà gelare al suolo.

Nel tardo pomeriggio e sera le precipitazioni si intensificheranno e la quota neve si abbasserà interessando molti fondovalle soprattutto a nord di Trento e probabilmente anche in Valsugana.

Sui settori meridionali più aperti del Trentino, la quota neve si alzerà invece fino a 1.000 – 1.200 metri.

Entro mezzanotte sono attesi mediamente 10 – 30 cm o più di neve oltre gli 800 – 1.000 metri e quantitativi minori a quote inferiori, ma 5 – 15 centimetri o più di neve potranno interessare anche alcuni fondovalle.

Verso mezzanotte o poco dopo e fino al mattino di domani, venerdì, si prevede che le precipitazioni si attenuino o esauricano.

Dal pomeriggio di venerdì e soprattutto dalla sera, nella notte ed al mattino di sabato saranno possibili precipitazioni sparse con quota neve in calo a fine evento fino a 1.000 metri circa. Sabato tendenza al miglioramento con moderati venti settentrionali via via più freddi specie in quota. Domenica precipitazioni assenti con temperature sotto la media specie nei valori minimi.