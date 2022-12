Manovra finanziaria: alla giunta critiche sul bonus energia e la politica «Juke box»

Pubblicità

Pubblicità



La prima giornata dedicata alla discussione generale della manovra di bilancio illustrata martedì mattina dal presidente Fugatti con la sua relazione introduttiva, ha visto ieri gli interventi dei consiglieri provinciali.

Una manovra finanziaria 2023 da 4,7 miliardi di euro tra il chiaro e lo scuro che è stata criticata dalle minoranze che hanno imputato al governatore poca visione su tematiche basilari per il Trentino come energia, sanità e casa e annuncio “spot” su cose che poi non sono state mai realizzate.

La discussione è iniziata in ritardo perché il governatore non era presente in aula. Lucia Coppola ha sottolineato che «Non si può parlare con una sedia vuota». Lucia Coppola (Euopa Verde) e Filippo Degasperi (Onda), per intervenire, hanno chiesto la presenza in aula del presidente della Giunta e il presidente del Consiglio Walter Kaswalder, pur evidenziando la presenza del vice Tonina e di buona parte degli assessori, ha concesso una sospensione in attesa del suo arrivo in aula.

Da segnalare anche le critiche di Job, consigliere di maggioranza che si è schierato apertamente contro all’erogazione dei bonus energia

Alla ripresa dei lavori Giorgio Tonini (Pd) ha criticato la giunta per la mancanza di visione verso il futuro e per il continuo uso dell’alibi dei problemi successi in questi anni. Ma se la politica non “allarga lo sguardo” e non fa “un progetto complessivo”, ha detto l’esponente dem, non serve a nulla. Basterebbe affidarsi alla struttura Pat composta da 5 mila cervelli che portano avanti un’amministrazione forte. Amministrazione alla quale la politica dovrebbe dare un indirizzo, una via da seguire.

Tonini ha riconosciuto che la Giunta Fugatti ha dovuto affrontare emergenze inedite, ma sul Covid c’era la necessità di progettare risposte strutturali invece si è continuato a inseguire l’emergenza. Bene per Tonini l’investimento a debito nelle opere, anche se sul Not la Giunta ha responsabilità e sull’ospedale di Cavalese non c’è chiarezza; c’è la solita Valdastico, la Valsugana arranca sulla retta di Ospedaletto, ma nel complesso le risposte non hanno dato il senso di un orientamento complessivo sulla spesa pubblica.

Pubblicità Pubblicità



Lucia Coppola (Europa Verde) ha lamentato lo scarso ascolto da parte del governo provinciale della minoranza anche su temi caldissimi come l’aumento anche in Trentino del rischio povertà, alimentato anche dall’inflazione. Critiche da parte dell’esponente verde al bonus energia per il quale ci si sarebbe dovuti concentrare, utilizzando Isee o Icef, sulle fasce davvero povere. Inoltre, l’esclusione dei cittadini stranieri dalle politiche abitative con la norma dei 10 anni di cittadinanza non ha certo giovato all’immagine del Trentino. E la Giunta dovrebbe riflettere sull’accoglienza di lavoratori stranieri che è stata smantellata. Sempre sulla casa, a fronte 3115 domande per gli alloggi Itea, ci sono migliaia di appartamenti sfitti e che, in buona parte, si potrebbero recuperare in tempi rapidi.

Per Filippo Degasperi (Onda) la relazione del presidente è più che altro retorica e celebrativa anche se in alcuni casi giustamente come quella della scuola di medicina. Una scelta seguita agli anni di immobilismo dei governi precedenti. Con la Music Arena, è vero che un’area è stata restituita alla città, anche se i 44 milioni di ricaduta del concerto di Vasco non sembrano realistici. Per l’esponente di Onda non sono venute risposte sulla situazioni del personale sanitario, composto per l’84% da lavoratrici per le quali non sono state messe in campo politiche di conciliazione lavoro – famiglia. Anche i 700 milioni investiti nel corso della legislatura in infrastrutture per Degasperi non sono una gran cifra, anche se nella relazione c’è un cambio di prospettiva a favore delle ferrovie. Ci sono i 60 milioni per elettrificare la Valsugana: soldi che ci sono, peraltro, da anni. Resta da fare il sottopasso di Spini che però attende da 4 anni.

Devid Moranduzzo (Lega) ha espresso un parere nettamente positivo sull’operato della Giunta che ha permesso di affrontare emergenze gravissime e con questo bilancio di dare una mano concreta a moltissime famiglie.

Alessandro Olivi (Pd), ricordando che il gruppo Pd ha sempre avuto un approccio dialogico, per il quale ha ricevuto anche critiche all’esterno dell’aula, ha affermato che più della metà della relazione è un rendiconto didascalico delle cose fatte anche se si sta parlando del bilancio di previsione e non di un consuntivo. Sul sostegno alle famiglie, ha detto ancora Olivi, la polverizzazione dei bonus non permetterà di incidere realmente sui bisogni e la Pat sta rincorrendo lo Stato sul welfare territoriale. Sul piano dei pari diritti, citati nella relazione, Olivi ha chiesto come mai per i 5 mila euro per il terzo figlio non serviranno i 10 anni di residenza e per il primo sì.

Luca Zeni (Pd), in merito alla relazione con cui il presidente Fugatti ha illustrato la manovra di bilancio, ha lamentato la ripetizione da parte sua del solito mantra delle emergenze, con il pretesto delle quali la Giunta si giustifica dicendo: avremmo voluto fare di più ma siamo stati costretti ad interventi per fronteggiare i problemi incombenti rinunciando alle strategie. Sul Covid Zeni ha rimproverato al presidente di non aver citato la fase 2 della pandemia che ha visto il Trentino al primo posto in Italia per numero di decessi e la Provincia ritardare i tamponi per far risultare ufficialmente di avere meno contagiati che nel resto del Paese.

Per la sanità Zeni ha evidenziato l’errore della Giunta che punta sulle Case di comunità per superare il modello Hub Spock che non c’entrano nulla. Non si possono infatti offrire in ogni valle tutti i servizi ospedalieri. Secondo il consigliere proprio sulla sanità i cittadini percepiscono l’affanno dell’esecutivo attuale.

Ugo Rossi (Misto-Azione) ha apprezzato nella relazione di Fugatti il riferimento alle cose fatte derivanti da molti progetti e iniziative avviate nella precedente legislatura da lui guidata, ad esempio per quanto riguarda le infrastrutture. Senonché allora però – ha ricordato – le risorse per realizzare i progetti non c’erano. Rossi ha poi concentrato l’attenzione sulle azioni che hanno contraddistinto le politiche dell’attuale esecutivo, evidenziando che qualunque altro governo provinciale avrebbe ad esempio finanziato opere necessarie alla realizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 o come l’elettrificazione della ferrovia della Valsugana. Senonché investire 50 milioni di euro, vale a dire più di tutte le altre regioni coinvolte nei Giochi, per coprire una pista di pattinaggio a Pinè che rimarrà quasi inutilizzata, è un errore. A suo avviso a Pinè basterebbero infatti 10-15 milioni di euro per attirare turisti trasformando il lago in uno specchio d’acqua tra i più belli d’Italia. Si dovevano cercare soluzioni alternative per spendere meno e invece la Giunta ha aumentato lo stanziamento per l’anello di pattinaggio passando da 35 a 50 milioni di euro.

Sullo spopolamemento dei territori Rossi ha detto che è necessario far rimanere a lavorare nelle valli e in montagna i dipendenti pubblici costretti al pendolarismo per recarsi in città. “Perché è il lavoro – ha tuonato – che trattiene le persone e le famiglie in montagna e nelle valli, non i servizi. Occorre quindi portare nelle valli i posti di lavoro che oggi si trovano solo nel fondovalle”. Perché – ha poi chiesto Rossi – cancellare il trilinguismo nelle scuole? L’ex leader del Patt ha concluso mettendo in guardia dai pericoli che deriveranno per la nostra specialità dal riconoscimento dell’autonomia differenziata a Veneto e Lombardia e dalla conseguente individuazione dei costi standard per prestazioni e servizi.

Michele Dallapiccola (Misto-Casa Autonomia.eu) ha imputato l’incapacità di gestire le questioni dei grandi carnivori e delle centrali idroelettriche a scapito degli enti locali, manca insomma un disegno complessivo. L’esecutivo ha adottato un approccio ai problemi che è quello della politica del Jukebox, con i cittadini che inseriscono un gettone e l’amministrazione che si dichiara pronta a soddisfare la richiesta. Ma quanto a realizzazioni effettive, Dallapiccola ha ricordato però che l’unico cantiere aperto è quello della galleria Loppio-Busa. Promesse ce ne sono state tante, impegni ancor di più ma concretamente si è visto solo qualche tratto asfaltato e pochissimi interventi che hanno rivoluzionato dei settori. A suo avviso l’inefficienza della Giunta leghista si è accanita soprattutto sulla Valsugana, con la cancellazione di progetti territoriali interessanti come quello della bonifica agraria di Villa Agnedo o per il compendio termale di Levico o decretando la chiusura della stazione sciistica della Panarotta che, a differenza di altre come Bolbeno, non ha ricevuto un solo euro dalla Provincia. Da questo punto di vista è mancata la capacità della Giunta di offrire un indirizzo di sviluppo alla Valsugana, promuovendone le vocazioni.

Paola Demagri (Misto-Casa Autonomia.eu) ha osservato che quando si fa un bilancio un buon amministratore evidenzia sia le cose che sono andate bene sia quelle che sono andate male. In questo caso il presidente Fugatti ha attribuito gli insuccessi della Giunta a cause esterne. La verità è che l’esecutivo ha preso decisioni non corrispondenti alle necessità del Trentino. Ad esempio per Cles il Liceo Russel, dove i lavori sono fermi come due anni fa e per la tangenziale di cui non si riesce a intravedere nemmeno l’inizio. Sulla pubblica amministrazione, Demagri ha ricordato che il presidente ha parlato di crescita, ma la verità è che dei dipendenti del pubblico impiego questa Giunta si è occupata davvero poco. Come nel caso dei contratti delle insegnanti della scuola dell’infanzia che hanno dovuto lavorare un mese in più senza nemmeno essere interpellate sul valore pedagogico di questo prolungamento estivo dell’attività. Le cose sono state imposto con un metodo che ha impedito di ascoltare, condividere, collaborare. Parlando di casa Demagri ha segnalato anche il problema delle relazioni, soffermandosi sulle problematiche riguardanti la salute mentale, considerata uno dei problemi oggi emergenti con più forza. I giovani in particolare non riescono a manifestare il loro disagio e non vengono presi in carica, ma il numero degli psicologi è insufficiente. Infine il tema della casa richiama quello della sanità. L’Apss – ha sottolineato Demagri – è in enorme difficoltà e c’è un diffuso malessere tra i dipendenti. Tutti si lamentano della gestione del settore. La sanità trentina è oberata dalla burocrazia, dallo sforzo per compensare le carenze delle piante organiche, dai tempi lunghi di attesa di una visita specialistica. Per Demagri sarebbe importante sapere se vi è un qualche ripensamento del sistema Rao, che non funziona più e appare superato perché non riesce a identificare l’urgenza. Questa è una delle soluzioni da trovare per uscire dalla “sanità sospesa”. Demagri ha manifestato il timore che la Giunta con il progetto dell’ospedale policentrico punti a ridurre o chiudere i servizi nelle valli, come l’attività chirurgica all’ospedale di Tione. E ha concluso auspicando che la sua segnalazione alla Giunta delle cose che non funzionano sia tenuta in seria considerazione.

Ivano Job (Misto-Coraggio Italia) ha ricordato che qualche errore politico c’è stato specialmente nel modo con cui è stata affrontata dalla giunta l’emergenza Covid obbedendo ai decreti ministeriali. A proposito delle concessioni delle centrali idroelettriche, secondo l’ex leghista i problemi non saranno risolti dalla proroga che – ha detto – quasi sicuramente verrà impugnata da Roma, ma nemmeno dai 180 euro elargiti dalla Giunta. Con i 40 milioni di euro previsti a questo scopo nel bilancio, secondo Job si potevano trovare soluzioni per distribuire energia elettrica a prezzi più bassi di quelli attuali a chi ne ha bisogno, o contribuire alla costruzione del nuovo ospedale. Ma soprattutto per Job occorre che la politica si impegni a ridurre la burocrazia creando percorsi più rapidi e sicuri. Ha concluso Job: “i bonus servono in caso di calamità come il Covid. Per il resto indicano che non si è saputo programmare”.

Altri interventi in discussione generale sono già previsti domattina a partire dalle 10.00 di oggi.